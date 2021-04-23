Агата Муцениеце: "Горбатого что исправит? Правильно - Мирослава!"

Агата подчеркнула, что с Павлом они больше не сойдутся.

"Горбатого что исправит? Правильно - Мирослава! Будем верить в это. Счастья им! Не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама", - цитирует Муцениеце портал.

Актриса заметила, что она не собирается судить Карпович, но здороваться с ней не будет.

Недавно 35-летняя Мирослава Карпович дала большое интервью, в котором рассказала о своих новых отношениях, но имя возлюбленного не стала называть. Звезда "Папиных дочек" не комментирует колкие и громкие высказывания Агаты в свой адрес. Хейт ее тоже мало беспокоит.