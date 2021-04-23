Пт, 23.04.2021
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Юрий Кушпело, актер и бывший телеведущий

Агата Муцениеце: "Горбатого что исправит? Правильно - Мирослава!"

32-летняя латвийская актриса Агата Муцениеце стала героиней передачи "TikTok Шоу" на "Новом радио". В эфире звезда не удержалась и пошутила про бывшего супруга Павла Прилучного и его новые отношения. Об этом пишет StaHit.ru. 

Агата подчеркнула, что с Павлом они больше не сойдутся. 

"Горбатого что исправит? Правильно - Мирослава! Будем верить в это. Счастья им! Не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама", - цитирует Муцениеце портал.

Актриса заметила, что она не собирается судить Карпович, но здороваться с ней не будет. 

Недавно 35-летняя Мирослава Карпович дала большое интервью, в котором рассказала о своих новых отношениях, но имя возлюбленного не стала называть. Звезда "Папиных дочек" не комментирует колкие и громкие высказывания Агаты в свой адрес. Хейт ее тоже мало беспокоит. 

Напомним, что однажды Муцениеце назвала Мирославу "особью женского пола". СМИ регулярно пишут о романе Карпович с Прилучным, хотя официально пара эту новость не подтверждала. Вперые публика об этих отношениях заговорила год назад - тогда Павел разводился с Агатой Муцениеце после девяти лет брака. 

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