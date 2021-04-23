Пт, 23.04.2021
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Стас Давыдов, видеоблогер

На что ты готов пойти ради популярности? Лорак о предложении Меладзе и отказе работать с ним

Украинская исполнительница Ани Лорак стала героиней программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". В откровенном интервью певица рассказала, почему отказалась работать с Константином Меладзе. 

После того как Ани рассталась со своим многолетним продюсером Юрием Фалёсой, ей предложил сотрудничество Константин Меладзе. Это произошло как-то параллельно с исполнением песни Оксаны в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки". Тогда они записали дуэт с Валерием Меладзе "Верни мою любовь".

"Это стало началом нашего сотрудничества", - объяснила Лорак.

Однако постепенно Ани поняла, что Константин смотрит на нее не только как на артистку. 

"Костя, я думаю, где-то и испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, возможно, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Я всегда была человеком со своими понятиями, достоинствами. Это, наверное, с интерната... И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития - они мне не подошли. В какой-то момент он мне сказал: "Ты знаешь, тебе никто не нужен. Ты самостоятельная личность, ты должна сама", - вспоминает певица. 

Галерея: Концерт Ани Лорак в Риге

Дальше не последовало никакого разговора. Меладзе оборвал все  телефоны и запретил всем знакомым общаться с Ани. Лорак указала, что это произошло из-за того, что она не приняла условия продюсера. 

Ведущий Борис Корчевников уточнил, о чем именно шла речь. Певица ушла от ответа. Лорак объяснила, что она не хочет об этом говорить, но они "лежали в личной плоскости".

"Мы взрослые люди, и мы понимаем все... На что ты готов пойти ради популярности, известности. Условия, которые он предлагал всем своим артистам. Они были готовы, а я - не готова", - отметила она. 

Звезда добавила, что никого не осуждает. Каждый выбирает свой путь. 

"Очень важно быть собой... Это было "добро пожаловать в шоу-бизнес", а я к этому шоу-бизнесу отношения не имею", - заметила Ани. 

Напомним, в браке с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу артистка родила дочь Софию. С отцом ребенка певица развелась в феврале 2019 года после 10 лет брака.

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