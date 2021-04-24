"В каком свете он выставял меня": Ани Лорак о бывшем супруге

Ради Ани мужчина уехал из Турции в Украину. Он оставил бизнес и работу. Для любимого мужа Ани приобрела ресторан в кредит. Но постепенно ей нужно было чаще находиться в Москве. Она говорила Мурату, что ему пора оставить Киев и перебираться к своей семье. Но мужчина постоянно находил причины не переезжать. Однажды в СМИ появилось видео, на котором он был вместе с девушкой. Для певицы это был настоящий удар.

"Это был сложный период в жизни, крушение моей мечты, драма. Он публично появлялся с девушками и как бы вел себя, в стране, городе, где все меня уважают. В каком свете он выставлял меня", - рассказала она.

В личном разговоре Мурат все отрицал. Он говорил, что это не он. После супруг хотел помириться с ней, но она была непреклонна, хотя чувства еще были.

"Он пытался сохранить брак. Говорил: "Дай мне шанс". Я терпеливая, но если я что-то решила, дороги назад нет", - подчеркнула Лорак.

После этого Ани Ушла в творчество и посвятила этому расставанию несколько песен. Ее поддерживали близкие ей люди, братья и мама. Во время бракоразводного процесса Мурат пытался судиться с Ани. Она указала, что если бы не подписала с ним мировую, то ему бы не досталось ничего.

"Сейчас мы нормально общаемся, проводим время с ребенком совместно. Все, что я испытываю, это уважение, восхищение. Сегодня отношения лучше, чем были. Он вдруг понял, кто я" - подчеркнула она