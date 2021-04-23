Проколотые шины и яйца на стекле: война за парковочные места на улице Чака

Рижанка Лига недавно поселилась в доме на улице Чака, 131. У нее есть машина, но поскольку дома меньше парковочных мест, чем машин, свою она обычно ставит в другом месте. Однако недавно ей потребовалось переместить машину поближе к дому, и тогда женщина явно почувствовала окружающий дискомфорт.

"Несла тяжелые вещи. Не хотелось далеко идти так далеко, поэтому припарковалась там. Перед пасхальной пятницей на машине появилась записка со словами "Не ставьте машину сюда!", рассказывала Лига передаче Bez Tabu.

Видео: передаче Bez Tabu (на латышском языке)

На стоянку возле дома не указан порядок, как ставить машины. Нет никаких указаний на то, где, как и кто может припарковать машину - нет дорожных знаков и указаний на то, что вы можете парковаться здесь только со специальными разрешениями. Кто-то во время пасхальных каникул решил предупредить Лигу, что будут проблемы, если она продолжит ставить машину на стоянку дома.

"Три яйца бросили в лобовое стекло, спущена шина, на лобовое стекло положен булыжник с мыслью, что если я снова поставлю машину, то в лобовое стекло полетит кирпич, но я ведь могу там парковаться! Я постоянно вижу там какие-то припаркованные машины. Может, думают, что они какие-нибудь избранные? Как я поняла, есть какой-то внутренний чат владельцев квартир в Whatsapp, куда не принимают арендаторов, потому что они периодически меняются. Как будто туда нуно отправить фотографию своей машины, чтобы ее не трогали. Это, по-моему, какой-то полный абсурд! Меня нет в той переписке", - говорит Лига, добавляя, что машину электрика, который оставил ее у дома примерно на час, также закидали яйцами.

ФОТО: скриншот из передачи Bez Tabu

Жители дома, к которым обратились Bez Tabu, говорят, что они осведомлены о действиях, но не знают, какой из домов это делает. Дайна Витола, управляющая домом и член правления обслуживающей компании Vercuņģi, сообщает, что порча автомобилей около дома началась сравнительно недавно, примерно в декабре прошлого года.