Полиция: После отмены режима чрезвычайной ситуации люди расслабились

После того как 7 апреля государство отменило режим чрезвычайной ситуации и немного ослабило ограничения, часть общества, по-видимому, интерпретировала такое решение правительства гораздо шире и восприняла его как сигнал к более широкой мобильности, отметил Крапсис.

"Ни для кого не секрет, что мобильность населения в настоящее время увеличивается. Это видит и полиция в своей повседневной работе по контролю за соблюдением ограничений Covid-19.

В других странах также наблюдается подобное явление - люди жаждут социализации и устали от ограничений", - добавил представитель полиции.

Одна из тенденций, замеченная полицией, заключается в том, что люди стали собираться большими компаниями. В то же время Крапсис напомнил, что полиция не проводит специальных рейдов по частным закрытым помещениям.

Онн пояснил, что с отменой режима ЧС полиция не ослабила своего внимания и меры контроля выполняются в той же степени, что и раньше.

Заместитель начальника Госполиции подчеркнул прозвучавшее и ранее о том, что полиция относится к жителям с пониманием и продолжает чаще предупреждать, а не наказывать, однако приходится и возбуждать дела об административных правонарушениях, если лица грубо нарушают установленные ограничения.

По сведениям Госполиции, за две недели - с момента отмены режима ЧС и до 22 апреля - в Латвии было возбуждено 1442 дела об административных правонарушениях. Чаще всего административные дела в этот период возбуждались за нарушение ограничений на собрания - 540. Еще 479 дел об административных правонарушениях связаны с незаполненной анкетой на covidpass.lv.