Наверное, не каждый латвийский рок-музыкант из андеграунда может похвастаться тем, что его любимое хобби превратилось в профессию. 31-летний рижанин Илья Киреев никогда не предполагал, что когда-нибудь увлечется звукозаписью настолько, что судьба приведет его на работу в одну из самых успешных компаний по коррекции и персонализации звука на мировом рынке.

Но до этого еще будут успешные попытки собрать рок-группу, крупные концерты, репетиции, клипы, поиск работы, получение диплома политолога и вступление в партию. С политикой у Ильи отношения не сложились. В какой-то момент он понял, что "эта игра не для него".

Илья Киреев осознал, что в прошлом делал много необдуманных вещей, порой был слишком резок и несправедлив с окружающими. Сейчас, достигнув определенной ступени в своей карьере, он особенно понимает, как важно оставаться собой, верить в свои силы и не предавать своих убеждений.