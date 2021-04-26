Самые влиятельные инфлюенсеры в Латвии: Latvian Sisters победили в категории TikTok

Инфлюенсеры Latvian Sisters - Элина Пакалне и Лидия Нижникова - завоевали первое место в категории TikTok. 22

Latvian Sisters ФОТО: Juris Lisovs/TVNET

RUS TVNET задал девушкам несколько вопросов:

- Вы попали в топ Golin Accelerators of Relevance Influenceru indekss 2021. По их версии вы стали одними из самых влиятельных соцблогеров в Латвии. Вы ожидали, что так будет?

- Если честно - нет. Мы делаем то, что умеем, и, как нам кажется, делаем это хорошо. Мы понимаем свою ответственность перед аудиторией, свое влияние на нашу аудиторию, и, конечно, нам приятно быть не только замеченными, но и одержать победу в нескольких номинациях.

- Как вы думаете, важно ли попадать в эти топы и рейтинги?

- Мы не очень вникаем в такого рода мероприятия, не знаем, по каким параметрам они выбирают номинантов. Нам было приятно увидеть много классных ребят из нашей индустрии, но также многих людей там не было.

- Что, по вашему мнению, делает блогера влиятельным?

- Быть влиятельным в любом случае огромная ответственность. Если человек добился доверия своей аудитории тем, что он преподносит людям качественный контент и честное общение, наверное, тогда его можно называть влиятельным, потому что его слушают, слышат и к нему прислушиваются. В целом это сложный и неоднозначный вопрос.

Latvian Sisters ФОТО: Mārtiņš Otto/ TVNET

- Мы разговаривали с вами почти год назад. Уже тогда вы говорили, что много работаете над своим контентом. Что изменилось с тех пор?

- Мы все так же много работаем над своим контентом и не только. В наших жизнях много изменений, которые однозначно нам нравятся. Теперь мы участвуем в проектах не только как Latvian Sisters, но и запускаем другие проекты.

- А стартовала еще и передача Sisters Show. Что там нового? Был первый сезон, второй сезон. Какие планы на будущее?

- Проект Sisters Show - наша большая любовь и гордость, мы очень довольны вторым сезоном и не будем останавливаться. Поверьте, мы вас еще удивим!

Галерея: Презентация второго сезона шоу Latvian Sisters