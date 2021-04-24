Президент США Джо Байден признал геноцид армян 1915 года

Байден признал геноцидом резню и депортацию армян в Османской империи в 1915 году, выступая в субботу 24 апреля, когда Армения и армянская диаспора отмечают День памяти жертв геноцида.

Байден пообещал признать геноцид в ходе предвыборной кампании год назад в этот же день.

"Мы не должны молчать об этой ужасном, систематическом уничтожении людей. Если мы не будем признавать геноцид, помнить о нем и рассказывать о нем нашим детям, то слова "больше никогда" лишатся смысла", - сказал тогда Байден.

О своих планах, по информации агентства Рейтер, американский лидер предупредил и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, с которым он созвонился впервые за три месяца на посту президента.

Современная Турция не признает события 1915 года, когда в Османской империи погибли до полутора миллионов армян, геноцидом и противится тому, чтобы их признавали геноцидом другие страны, поскольку, во-первых, для нее это - больной вопрос толкования национальной истории, а во-вторых, турки опасаются потенциально возможных требований о компенсации со стороны Армении и диаспоры.

Россия, Франция, Канада и десятки других стран и международных организаций признали массовые убийства армян и других христиан Османской империи геноцидом, в их числе и Евросоюз в лице Европарламента.

В основном они приняли юридически ни к чему не обязывающие декларации.

В 2019 году аналогичные резолюции приняли обе палаты конгресса США - Сенат и Палата представителей.

На этой неделе 100 членов нижней палаты подписали инициированное армянской диаспорой письмо с призывом к Байдену признать события 1915 года геноцидом.

В Ереване жертв резни 1915 года ежегодно поминают на мемориале на холме Цицернакаберд. На фото - День геноцида в 2020 году ФОТО: AFP

Турция предостерегает

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник сказал, что если президент Байден признает события 1915 года геноцидом, это повредит и без того сейчас прохладным отношениям США и Турции - союзников по НАТО,

"Заявления, не имеющие юридической силы, не будут иметь и положительных последствий, но могут повредить отношениям. Если США хотят ухудшить отношения - это их выбор", - цитирует Чавушоглу агентство Рейтер.

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были хорошие отношения с Дональдом Трампом, который не высказывал ему никаких претензий по поводу прав человека и гражданских свобод в Турции.

В минувшую пятницу, накануне признания геноцида армян, Джо Байден впервые созвонился с Эрдоганом.

Для американских армян признание геноцида долго было главным требованием ФОТО: Getty Images

Что произошло в 1915 году?