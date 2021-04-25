Елена Проклова обвинила известного актера в сексуальных домогательствах

Проклова рассказала, что в 12-летнем возрасте во время съемок одного из фильмов ее преследовал второй режиссер картины. Мужчина приставал к ней прямо в коридоре гостиницы, куда ее поселили.

В 15 лет Елена испытала сексуальные домогательства со стороны известного актера. Мужчина объяснил, что будет готовить ее к поступлению в театральный. Он увез ее в лес, где попросил прочитать басню, а после трогал грудь и клал руки между ее ног.

Lenta.ru приводит слова актрисы, которая утверждает, что потом мужчина настаивал на регулярных встречах и склонял ее к оральному сексу. Юная актриса ненавидела то, что происходит. Все продолжалось два года. Конец этому положило знакомство Елены с будущим супругом, но этот факт разозлил мужчину. Он устроил скандал и даже бил ее. После преследования прекратились.

Проклова считает, что из-за всего этого у нее образовалась психологическая травма, которая влияет на ее личную жизнь.

"Как только дело доходит до секса, я сразу хочу закрыться, я этого боюсь. У меня страх и ужас перед физической близостью", - призналась она.