Вс, 25.04.2021
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"Евровидение-2021": Виктория из Болгарии, победительница "Новой волны" в Юрмале и вдохновленные бельгийцы
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18 и 20 мая в Роттердаме пройдут первые полуфиналы 65-го международного конкурса "Евровидение". Большой финал запланирован на 22 мая. Нидерландский город должен был принять "Евровидение" в 2020 году, но мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса. 

В специальной рубрике "Евровидение-2021" RUS TVNET будет знакомить читателей с участниками этого года, а также рассказывать самые свежие новости о конкурсе. 

Напомним, в 2020 году было определено, что хозяином состязания станет крупнейший город Нидерландов - Роттердам. Однако из-за пандемии Covid-19 конкурс не состоялся. В итоге прошло промо-шоу Eurovision: Europe! Shine a Light, где было объявлено, что Роттердам примет конкурс в 2021 году.

Трио Hooverphonic из Бельгии

Музыканты из Бельгии невероятно опытные, ведь коллектив был образован еще в 1995 году. Его первое название - Hoover. Позже из-за авторских прав его сменили на Hooverphonic. Их музыка - это объединение альтернативных жанров, рока, электроники и электропопа.

На данный момент они выпустили три альбома. Самые успешные синглы: Mad About You, Badaboum, 2 Wicky, Romantic и Eden.

Hooverphonic имеют за плечами опыт выступления с такими популярными артистами, как Moloko и Massive Attack. 

Состав группы не раз менялся, но на данный момент в нем Алекс Каллье (продюсер/автор песен), Раймонд Гертс (гитарист) и Хейке Арнарт (вокалистка).

Из-за пандемии коронавируса музыканты не смогли отправиться на конкурс "Евровидение-2020". 21 марта 2020 года бельгийский вещатель VRT объявил, что сохраняет за Hooverphonic право участия в "Евровидении" в 2021 году.

Все лето 2020-го группа готовилась и представила 25 песен. В итоге был выбран трек The Wrong Place.

"Мы слышали Джонни Кэша по радио, когда писали песню. В шутку мы поставили перед собой задачу включить Джонни Кэша в нашу новую песню. В результате в тексте появилась фраза: "Не смей носить мою футболку с Джонни Кэшем". Остальная часть песни построена вокруг этой фразы", - объяснили музыканты в пресс-релизе. 

Hooverphonic выступят во второй половине первого полуфинала "Евровидения" во вторник, 18 мая.

Видео: Hooverphonic - The Wrong Place

Виктория Георгиева из Болгарии

Виктория Георгиева популярна в своей стране. Известность ей принесло участие в 4-м сезоне шоу талантов X-Factor Bulgaria. В 2019 году она выпустила песню I Wanna Know, которая мгновенно стала хитом. После исполнительница подписала контракт с крупным лейблом и занялась сольной карьерой. В творческой копилке певицы два успешных сингла: Strange Times и I Wanna Know.

О том, что Виктория представит Болгарию на конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердаме, было официально объявлено 25 ноября 2019 года. Артистка былa выбранa закрытым внутренним отбором.

В 2020 году она должна была исполнить балладу Tears Getting Sober, но конкурс отменили из-за пандемии коронавируса. Болгарский вещатель BNT принял решение отправить Викторию на "Евровидение" и в 2021 году.

Песню выбрали зрители специальным голосованием. Ею стала баллада Growing Up Is Getting Old. Эта песня рассказывает "о пути к самосовершенствованию через возврат к своим корням и местам, где ты чувствуешь себя в безопасности".

Видео: Виктория Георгиева - Growing Up Is Getting Old

Протеже Филиппа Киркорова - Наталья Гордиенко

33-летняя молдавская певица и актриса Наталья Гордиенко выступает на телевидении с 10 лет. В 2006 году она победила на конкурсе "Славянский базар", в 2007-м взяла первое место в Юрмале на "Новой волне", а также была удостоена золотой медали в Голливуде на World Championship of Performing Arts.

В 2006 году Наталья представила Молдову на конкурсе "Евровидение", но заняла лишь 20-е место.

В начале 2020 года стало известно об участии Гордиенко в молдавском национальном отборе O Melodie Pentru Europa с песней Prison, авторами которой стали Филипп Киркоров и Димитрис Контопулос, входящие в состав знаменитой команды Dream Team. Она победила в национальном отборе, но из-за пандемии конкурс был отменен. 

27 января 2021 года молдавский вещатель TRM объявил о решении сохранить за Натальей право поехать в Роттердам. 

Над новой песней опять работала команда Dream Team и Филипп Киркоров. Так появилась композиция Sugar. Стоит сказать, что звезда представила и русскую версию трека. 

Видео: Наталья Гордиенко - Sugar

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