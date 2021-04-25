"Оскар-2021": четыре площадки, красная дорожка и отсутствие масок

Церемония начнется 26 апреля в 03:00 по латвийскому времени.

Постановщик мероприятия этого года Стивен Содерберг решил уйти от виртуального формата. Номинанты будут принимать участие лично. Было решено, что площадки также будут оборудованы в Лондоне и Париже.

В Лос-Анджелесе церемония вручения премий пройдет не только в театре Dolby, где проходила традиционно с 2002 года, но в здании центрального железнодорожного вокзала Union Station.

IT’S THE MOST WONDERFUL DAY OF THE YEAR #Oscars pic.twitter.com/imUBVOVuf5 — Ⓜ️ | watching lost (@rtamacc) April 25, 2021

Отмечается, что принять участие в церемонии могут не более 170 человек. Каждому номинанту и ведущему разрешено привести только одного гостя. Детали проведения до сих пор остаются неизвестными. В Лондоне пять номинантов приглашены в здание Британского института кино, в Париже - в студию телекомпании Canal+ (2 номинанта).

Всем участникам церемонии в Лос-Анджелесе придется сдать тест на коронавирус, а по прибытии на Union Station - измерить температуру. Тем, кто прилетел из-за границы, следовало заранее провести 10 дней в самоизоляции. Участники церемонии не будут носить маски, пока идет съемка. Запланирована и красная ковровая дорожка.

Как и в последние два года на церемонии вновь не будет главного ведущего. Представлять победителей в различных категориях будут Холли Берри, Брэд Питт, Харрисон Форд, Риз Уизерспун, Рене Зеллвегер.

Перед церемонией запланировано полуторачасовое шоу, с песнями, претендующими на "Оскар" в соответствующей категории.

Со списком номинантов можно ознакомиться на сайте премии.