Пабрикс: Признание геноцида армян означало бы пожертвовать национальными интересами Латвии

ASV prezidenta pozīcija senajā armēņu genocīda jautājumā tikai apgrūtinās sadarbību starp 2 NATO valstīm, tad kad tas visvairāk vajadzīgs. Līdzīgu padomu varu dot arī tiem Latvijas parlamentāriešiem, kuri ar šādu soli vēlas nopirkt indulgences sev, upurējot nacionālās intereses. — Artis Pabriks (@Pabriks) April 25, 2021

"Позиция президента США по давнему вопросу геноцида армян только усложнит сотрудничество между двумя странами НАТО тогда, когда оно наиболее необходимо. Я могу дать аналогичный совет и тем латвийским парламентариям, которые хотят таким образом купить себе индульгенции, жертвуя национальными интересами", - написал он в микроблоге Twitter.

Таким образом Пабрикс подчеркнул, что решение Байдена осложнит отношения между Турцией и США, а также внутреннюю сплоченность НАТО. По его мнению, признание геноцида армян является необдуманным шагом, и он критически оценивает намерение других членов Сейма признать геноцидом систематические массовые убийства и кампанию принудительного переселения армянского народа в Османской империи.

Предположительно, в ходе двухлетней насильственной кампании со стороны турецких националистов погибло около 1 миллиона армян.

Пабрикс ранее в своих публичных заявлениях занимал протурецкую позицию.

24 апреля 1915 года власти тогдашней Османской империи арестовали сотни представителей армянской интеллигенции, многие из которых были немедленно убиты. За этим последовали бунты и массовые убийства по всей империи, а также приказ о массовом переселении армян из Малой Азии через пустыню в Месопотамию и Сирию. Тысячи депортированных армян погибли в пути из-за болезней, голода, нападений бандитов и жестокого обращения сопровождающих их солдат.

По данным армянских историков, в Османской империи во время Первой мировой войны было убито около полутора миллионов армян. В исторической Армении, на северо-востоке Турции, в результате геноцида и депортаций армянская община была уничтожена полностью.

Армения требует, чтобы современная Турция признала геноцид, но Анкара категорически отказывается делать это и продолжает считать, что число армянских жертв оценивается в полмиллиона, а не в полтора миллиона, как заявляет Ереван.