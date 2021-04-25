Вс, 25.04.2021
Если подтвердится, что мотивацией преступника в Тукумсе была ненависть к какой-то части общества, то это отягчает его вину. Ценность латвийского общества - толерантность, и такое проявление ненависти одновременно является преступлением против общества. Эгил Левитс, президент
Эгил Левитс, президент
8

Пабрикс: Признание геноцида армян означало бы пожертвовать национальными интересами Латвии

Артис Пабрикс ФОТО: Zane Bitere/LETA

​После заявления президента США Джо Байдена об официальном признании геноцида армян министр обороны Латвии Артис Пабрикс (AP) сообщил, что считает такое решение необдуманным и полагает, что подобный шаг со стороны Латвии означал бы пожертвовать национальными интересами страны.

 

"Позиция президента США по давнему вопросу геноцида армян только усложнит сотрудничество между двумя странами НАТО тогда, когда оно наиболее необходимо. Я могу дать аналогичный совет и тем латвийским парламентариям, которые хотят таким образом купить себе индульгенции, жертвуя национальными интересами", - написал он в микроблоге Twitter.

Таким образом Пабрикс подчеркнул, что решение Байдена осложнит отношения между Турцией и США, а также внутреннюю сплоченность НАТО. По его мнению, признание геноцида армян является необдуманным шагом, и он критически оценивает намерение других членов Сейма признать геноцидом систематические массовые убийства и кампанию принудительного переселения армянского народа в Османской империи.

Предположительно, в ходе двухлетней насильственной кампании со стороны турецких националистов погибло около 1 миллиона армян. 

Пабрикс ранее в своих публичных заявлениях занимал протурецкую позицию.

24 апреля 1915 года власти тогдашней Османской империи арестовали сотни представителей армянской интеллигенции, многие из которых были немедленно убиты. За этим последовали бунты и массовые убийства по всей империи, а также приказ о массовом переселении армян из Малой Азии через пустыню в Месопотамию и Сирию. Тысячи депортированных армян погибли в пути из-за болезней, голода, нападений бандитов и жестокого обращения сопровождающих их солдат.

По данным армянских историков, в Османской империи во время Первой мировой войны было убито около полутора миллионов армян. В исторической Армении, на северо-востоке Турции, в результате геноцида и депортаций армянская община была уничтожена полностью.

Армения требует, чтобы современная Турция признала геноцид, но Анкара категорически отказывается делать это и продолжает считать, что число армянских жертв оценивается в полмиллиона, а не в полтора миллиона, как заявляет Ереван.

Турция также утверждает, что на самом деле во время Первой мировой войны борьба между Османской и Российской империями за контроль над Восточной Анатолией унесла жизни и сотен тысяч турок.

 
НАВЕРХ
Back