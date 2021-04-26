На Александра Паля завели уголовное дело после избиения хоккеиста

В отношении звезды фильма "Горько!", а также его приятеля Данилы Иванова после избиения экс-хоккеиста ЦСКА Кевина Антипова было возбуждено дело по статье 115 УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

СМИ сообщают, что подозреваемые отказались от дачи показаний (они воспользовались статьей 51) и были отпущены домой под подписку о невыезде.

26 апреля в прессе появились объяснения актера о произошедшем. Александр Паль указал, что спортсмен был нетрезв и пытался справить нужду рядом с автомобилем, в котором он находился с Ивановым. Антипову было сделано замечание, на которое тот якобы не отреагировал, после чего началась драка.

Паль свое задержание сначала не подтверждал и заявил журналистам Life, что впервые слышит об этом: "Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице".

Напомним, 25 апреля в числе первых о происшествии сообщил телеканал РЕН ТВ. По информации канала, Кевину Антипову выбили глазную кость и проломили скулы. Телеграм-канал Life Shot сообщает, что спортсмен находится в больнице "с тяжелейшими травмами головы и челюсти".

Telegram-канал Baza пишет, что потасовка произошла 23 апреля. Она началась после празднования дня рождения одного из знакомых хоккеиста. На Антипова напали три человека, в одном из которых он узнал Паля. Тот, возможно, был нетрезв.