Национальное объединение единогласно приняло Витенбергса в свои ряды
Сегодня правление Национального объединения (NA) единогласно постановило принять в свои ряды министра экономики Яниса Витенбергса.
Сегодня правление Национального объединения (NA) единогласно постановило принять в свои ряды министра экономики Яниса Витенбергса.
Как сообщалось, 21 апреля Витенбергс заявил, что покинет ряды KPV LV, чтобы вступить в NA.
Правление KPV LV решило отозвать Витенбергса с должности министра экономики, о чем был извещен премьер-министр Кришьянис Кариньш. Премьер в свою очередь считает, что эту ситуацию должны разрешить между собой NA и KPV LV.
Сам министр заявил, что не намерен уходить в отставку, и половина фракции KPV LV в Сейме также выразила поддержку тому, чтобы Витенбергс оставался министром экономики.