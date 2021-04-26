Пн, 26.04.2021
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Гунтис Индриксонс, бывший президент ЛФФ и клуба "Сконто"

Национальное объединение единогласно приняло Витенбергса в свои ряды

Янис Витенбергс ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Сегодня правление Национального объединения (NA) единогласно постановило принять в свои ряды министра экономики Яниса Витенбергса.

Как сообщалось, 21 апреля Витенбергс заявил, что покинет ряды KPV LV, чтобы вступить в NA.

Правление KPV LV решило отозвать Витенбергса с должности министра экономики, о чем был извещен премьер-министр Кришьянис Кариньш. Премьер в свою очередь считает, что эту ситуацию должны разрешить между собой NA и KPV LV.

Сам министр заявил, что не намерен уходить в отставку, и половина фракции KPV LV в Сейме также выразила поддержку тому, чтобы Витенбергс оставался министром экономики.

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