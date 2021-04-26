Национальное объединение единогласно приняло Витенбергса в свои ряды

Как сообщалось, 21 апреля Витенбергс заявил, что покинет ряды KPV LV, чтобы вступить в NA.

Правление KPV LV решило отозвать Витенбергса с должности министра экономики, о чем был извещен премьер-министр Кришьянис Кариньш. Премьер в свою очередь считает, что эту ситуацию должны разрешить между собой NA и KPV LV.