Мосгорсуд отменил решение о взыскании с Киркорова 780 тысяч евро в пользу ABLV Bank

"Нам удалось отбиться от всех исков латвийского банка, который рассчитывал отсудить у Филиппа Киркорова почти 4 миллиона евро. В прошлом месяце мы одержали победу в кассационном суде, что привело к пересмотру дела в Мосгорсуде. На сегодняшнем слушании мы добились прекращения всех исполнительных производств по кредитному договору", - сказал он в пятницу.