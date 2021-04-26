Мосгорсуд отменил решение о взыскании с Киркорова 780 тысяч евро в пользу ABLV Bank

"Нам удалось отбиться от всех исков латвийского банка, который рассчитывал отсудить у Филиппа Киркорова почти 4 миллиона евро. В прошлом месяце мы одержали победу в кассационном суде, что привело к пересмотру дела в Мосгорсуде. На сегодняшнем слушании мы добились прекращения всех исполнительных производств по кредитному договору", - сказал он в пятницу.
Напомним, в декабре 2019 года Таганский суд Москвы принял решение, согласно которому Киркоров должен был выплатить ABLV Bank долг в размере 651 тысячи евро, а также неустойку, проценты и штраф. Позже второй кассационный суд отменил это решение и отправил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.
Изначально ABLV Bank требовал от певца 3,9 миллиона евро, но Таганский суд взыскал с него около 780 тысяч евро.
Контекст
- В 2016 году Киркоров и ABLV Bank заключили договор об ипотечном кредите, чтобы певец мог приобрести недвижимость в Латвии.
- В 2018 году после самоликвидации банка Киркоров прекратил производить платежи по кредиту. В феврале этого года Добровинский заявил, что певец готов выплатить всю сумму, которую задолжал банку, но банк уже не существует.