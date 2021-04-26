Вт, 27.04.2021
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Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел!"

Советует косметик: что делать с прыщиком в домашних условиях

ФОТО: shutterstock.com/ShotPrime Studio

Прыщи обычно ассоциируются с подростковым возрастом, однако на самом деле они могут появиться и у взрослых в результате гормональной активности, а также как реакция организма на нездоровое питание, стресс и недостаточное очищение кожи лица. 

О том, как правильно действовать, если выскочил прыщик, рассказывает косметик концептуального магазина товаров для красоты Apotheka Beauty Иева Страуткалне.

"Если прыщи появляются регулярно, их много и они болезненные, рекомендуется обратиться к дерматологу. Зачастую мы сами настолько привыкаем к проблемам с кожей, что даже не осознаем, что речь уже не просто о прыщике, а о серьезном заболевании кожи, например, акне, к тому же обычно болезнь обнаруживается не на ранней, а на более поздней стадии развития. Специалист посоветует комплексное лечение, поскольку традиционные приемы уже не дадут результата и даже наоборот - могут оказать противоположный эффект", - рассказывает косметик Иева Страуткалне.

Если же прыщик выскочил неожиданно и это скорее редкость, уменьшить воспаление и другие симптомы можно и в домашних условиях.

#1 Не трогать руками и не выдавливать

Прыщики лучше не трогать руками, и тем более не стоит их выдавливать. В процессе выдавливания повреждаются верхний и средний слои кожи, в результате чего может образоваться корочка, которая затем превращается в рубец, кроме того, подобное обращение с прыщами способствует развитию пигментации. Второй фактор риска - гигиена рук. Даже вымытые руки не такие уж чистые, как кажется, ведь даже после тщательного мытья под ногтями по-прежнему остается большое количество всевозможных бактерий, при попадании которых на прыщик могут усилиться воспалительные процессы и даже развиться инфекция, что значительно увеличит время лечения.

В случае, если выскочил противный прыщик, лучше всего не трогать его, а дать самому рассосаться, или же пойти к косметику, который поможет решить проблему более щадящим для кожи способом. К сожалению, услуги косметиков сейчас недоступны, и, как показывает опыт, большинство, несмотря на все риски, предпочитает все же выдавить прыщ даже при том, что из-за пары дней с прыщиком на лице кожа никак не пострадает, а вот из-за его выдавливания - вполне может. Но если вы решили в любом случае выдавить прыщик, кожу можно хотя бы немного защитить, придерживаясь трех принципов.

  1. Обрабатывать прыщ после ванны или душа, когда кожа еще слегка влажная и поры открылись.
  2. Обязательно использовать дезинфицированные одноразовые резиновые перчатки и стерильную иглу.
  3. Не давить на прыщ, а вычистить его, слегка надавив на кожу с одной и с другой стороны, а затем протерев это место ватным диском.

#2 Очистить и протереть место с прыщиком

Независимо от того, выдавлен прыщик или нет, место вокруг него важно правильно очищать, причем не только после выдавливания, но и в дальнейшем, регулярно очищая кожу по утрам и вечерам. Прыщи возникают из-за бактерий, поэтому важно заботиться о гигиене косметических принадлежностей и поверхностей, с которыми соприкасается лицо, например, использовать чистые наволочки и полотенца.

#3 Воспользоваться специализированными средствами

Уменьшить прыщик и вызванные им повреждения помогут специализированные SOS-средства, например, гели или карандаши для прыщей, ускоряющие заживление. Их назначение - подсушить прыщик и уменьшить воспалительные процессы, успокоить кожу лица и дезинфицировать. В состав этих средств обычно входит оксид цинка, экстракт календулы или ромашки, перекись водорода и салициловая кислота, обладающие подсушивающим эффектом, тогда как D-пантенол увлажняет и успокаивает, а спирт дезинфицирует. Такую "скорую помощь" рекомендуется применять локально два-три раза в день.

Если специализированные средства недоступны, рекомендуется использовать настойку календулы, перекись или масло чайного дерева, поскольку они обладают антисептическими свойствами. А чтобы уменьшить вызываемый большим и болезненным прыщом отек, можно воспользоваться холодным компрессом. Все эти средства хороши в качестве первой помощи, так как уменьшают воспаление, однако следует иметь в виду, что выполнить другие важные для кожи функции, например, успокоить и увлажнить, они не смогут.

#4 Ограничить использование декоративной косметики

Если выскочил прыщик, лучше какое-то время не использовать плотную декоративную косметику, каким бы заманчивым этот вариант ни казался на первый взгляд. Если же это по какой-то причине невозможно, лучше всего подойдет высококачественная дерматологическая косметика с легкой текстурой, желательно - специализированные корректоры для прыщиков. И опять же нельзя забывать о гигиене, например, если вы пользуетесь пудрой, нужно регулярно чистить кисточку, в противном случае на лицо могут попасть дополнительные бактерии, которые только усилят воспаление. Чтобы кожа продолжала дышать и ночью, перед сном нужно обязательно удалить косметику при помощи средства для снятия макияжа.

#5 Дополнить рацион фруктами, ягодами и овощами

Качественное и сбалансированное питание - это основа чистой и здоровой кожи лица. Исследования свидетельствуют о том, что богатые цинком, витаминами А и Е, жирными кислотами омега-3 продукты препятствуют развитию прыщей. В меню стоит включить, например, фрукты, ягоды и овощи, ведь они также являются естественным источником антиоксидантов. В свою очередь продукты, содержащие много сахара, повышают уровень глюкозы в крови, в ответ на это выделяется гормон инсулин, способствующий возникновению прыщиков, - поэтому рекомендуется употреблять по возможности меньше продуктов с простыми сахарами и углеводами, например, сладости, фаст-фуд, подслащенные напитки. Кроме того, нужно не забывать пить достаточное количество воды, которая улучшает общий иммунитет, также помогает выработать устойчивость к вызывающим прыщики бактериям.

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