Советует косметик: что делать с прыщиком в домашних условиях

#3 Воспользоваться специализированными средствами
Уменьшить прыщик и вызванные им повреждения помогут специализированные SOS-средства, например, гели или карандаши для прыщей, ускоряющие заживление. Их назначение - подсушить прыщик и уменьшить воспалительные процессы, успокоить кожу лица и дезинфицировать. В состав этих средств обычно входит оксид цинка, экстракт календулы или ромашки, перекись водорода и салициловая кислота, обладающие подсушивающим эффектом, тогда как D-пантенол увлажняет и успокаивает, а спирт дезинфицирует. Такую "скорую помощь" рекомендуется применять локально два-три раза в день.
Если специализированные средства недоступны, рекомендуется использовать настойку календулы, перекись или масло чайного дерева, поскольку они обладают антисептическими свойствами. А чтобы уменьшить вызываемый большим и болезненным прыщом отек, можно воспользоваться холодным компрессом. Все эти средства хороши в качестве первой помощи, так как уменьшают воспаление, однако следует иметь в виду, что выполнить другие важные для кожи функции, например, успокоить и увлажнить, они не смогут.
#4 Ограничить использование декоративной косметики
Если выскочил прыщик, лучше какое-то время не использовать плотную декоративную косметику, каким бы заманчивым этот вариант ни казался на первый взгляд. Если же это по какой-то причине невозможно, лучше всего подойдет высококачественная дерматологическая косметика с легкой текстурой, желательно - специализированные корректоры для прыщиков. И опять же нельзя забывать о гигиене, например, если вы пользуетесь пудрой, нужно регулярно чистить кисточку, в противном случае на лицо могут попасть дополнительные бактерии, которые только усилят воспаление. Чтобы кожа продолжала дышать и ночью, перед сном нужно обязательно удалить косметику при помощи средства для снятия макияжа.
#5 Дополнить рацион фруктами, ягодами и овощами
Качественное и сбалансированное питание - это основа чистой и здоровой кожи лица. Исследования свидетельствуют о том, что богатые цинком, витаминами А и Е, жирными кислотами омега-3 продукты препятствуют развитию прыщей. В меню стоит включить, например, фрукты, ягоды и овощи, ведь они также являются естественным источником антиоксидантов. В свою очередь продукты, содержащие много сахара, повышают уровень глюкозы в крови, в ответ на это выделяется гормон инсулин, способствующий возникновению прыщиков, - поэтому рекомендуется употреблять по возможности меньше продуктов с простыми сахарами и углеводами, например, сладости, фаст-фуд, подслащенные напитки. Кроме того, нужно не забывать пить достаточное количество воды, которая улучшает общий иммунитет, также помогает выработать устойчивость к вызывающим прыщики бактериям.