Советует косметик: что делать с прыщиком в домашних условиях

О том, как правильно действовать, если выскочил прыщик, рассказывает косметик концептуального магазина товаров для красоты Apotheka Beauty Иева Страуткалне.

"Если прыщи появляются регулярно, их много и они болезненные, рекомендуется обратиться к дерматологу. Зачастую мы сами настолько привыкаем к проблемам с кожей, что даже не осознаем, что речь уже не просто о прыщике, а о серьезном заболевании кожи, например, акне, к тому же обычно болезнь обнаруживается не на ранней, а на более поздней стадии развития. Специалист посоветует комплексное лечение, поскольку традиционные приемы уже не дадут результата и даже наоборот - могут оказать противоположный эффект", - рассказывает косметик Иева Страуткалне.

Если же прыщик выскочил неожиданно и это скорее редкость, уменьшить воспаление и другие симптомы можно и в домашних условиях.

#1 Не трогать руками и не выдавливать

Прыщики лучше не трогать руками, и тем более не стоит их выдавливать. В процессе выдавливания повреждаются верхний и средний слои кожи, в результате чего может образоваться корочка, которая затем превращается в рубец, кроме того, подобное обращение с прыщами способствует развитию пигментации. Второй фактор риска - гигиена рук. Даже вымытые руки не такие уж чистые, как кажется, ведь даже после тщательного мытья под ногтями по-прежнему остается большое количество всевозможных бактерий, при попадании которых на прыщик могут усилиться воспалительные процессы и даже развиться инфекция, что значительно увеличит время лечения.

В случае, если выскочил противный прыщик, лучше всего не трогать его, а дать самому рассосаться, или же пойти к косметику, который поможет решить проблему более щадящим для кожи способом. К сожалению, услуги косметиков сейчас недоступны, и, как показывает опыт, большинство, несмотря на все риски, предпочитает все же выдавить прыщ даже при том, что из-за пары дней с прыщиком на лице кожа никак не пострадает, а вот из-за его выдавливания - вполне может. Но если вы решили в любом случае выдавить прыщик, кожу можно хотя бы немного защитить, придерживаясь трех принципов.

Обрабатывать прыщ после ванны или душа, когда кожа еще слегка влажная и поры открылись. Обязательно использовать дезинфицированные одноразовые резиновые перчатки и стерильную иглу. Не давить на прыщ, а вычистить его, слегка надавив на кожу с одной и с другой стороны, а затем протерев это место ватным диском.

#2 Очистить и протереть место с прыщиком