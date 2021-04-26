В Кенгарагсе трое мужчин получили ножевые ранения
Около полуночи в Службу неотложной медицинской помощи (NMPD) поступил вызов в Кенгарагс, на улицу Вишкю, сообщалось о трех пострадавших. У всех троих были ножевые ранения, сообщает Degpunktā.
Около полуночи в Службу неотложной медицинской помощи (NMPD) поступил вызов в Кенгарагс, на улицу Вишкю, сообщалось о трех пострадавших. У всех троих были ножевые ранения, сообщает Degpunktā.
Обстоятельства происшествия до сих пор выясняются. Местные жители говорят, что в компании из четырех человек возник спор. Один из участников вытащил нож и ранил остальных.
Виновник с места происшествия скрылся. Ночью прошли поиски, но безуспешно, виновник до сих пор не пойман.
По сообщению Государственной полиции, личность виновного установлена, и в настоящее время ведутся активные поиски. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за умышленное причинение телесных повреждений двум и более лицам.
Видео: Сюжет Degpunktā (на латышском языке)