В Кенгарагсе трое мужчин получили ножевые ранения

Обстоятельства происшествия до сих пор выясняются. Местные жители говорят, что в компании из четырех человек возник спор. Один из участников вытащил нож и ранил остальных.

Виновник с места происшествия скрылся. Ночью прошли поиски, но безуспешно, виновник до сих пор не пойман.

По сообщению Государственной полиции, личность виновного установлена, и в настоящее время ведутся активные поиски. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за умышленное причинение телесных повреждений двум и более лицам.