Пн, 26.04.2021
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De Facto

В Кенгарагсе трое мужчин получили ножевые ранения

ФОТО: SpeedKingz/ Shutterstock.com

Около полуночи в Службу неотложной медицинской помощи (NMPD) поступил вызов в Кенгарагс, на улицу Вишкю, сообщалось о трех пострадавших. У всех троих были ножевые ранения, сообщает Degpunktā.

Обстоятельства происшествия до сих пор выясняются. Местные жители говорят, что в компании из четырех человек возник спор. Один из участников вытащил нож и ранил остальных.

Виновник с места происшествия скрылся. Ночью прошли поиски, но безуспешно, виновник до сих пор не пойман.

По сообщению Государственной полиции, личность виновного установлена, и в настоящее время ведутся активные поиски. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за умышленное причинение телесных повреждений двум и более лицам.

Видео: Сюжет Degpunktā (на латышском языке)

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