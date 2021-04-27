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Андрей Тимофеев, автор рубрики "Андрей уже посмотрел!"

Олег Филь откровенно рассказал о скандале с бывшей женой

Олег Филь и Санта Замуэле ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Почти сразу после краха банка ABLV в 2018 году распался брак его совладельца Олега Филя с Сантой Бернале (ранее Замуэле). Расставание сопровождалось громким скандалом с судебными тяжбами. Эту истории изданию Santa прокомментировал сам предприниматель. 

Спустя несколько месяцев после развода Санта вышла замуж за американского предпринимателя Дейва Алана Бернала, а Олег Филь начал отношения со своей подругой Кристиной Елинской, но скандал между экс-супругами не утихал. Публично бывшие возлюбленные могли говорить друг о друге колкости. Все это время в суде продолжались споры. Закончились ли они?

"Три года - это достаточный срок. Я почти полностью об этом забыл. Хотя до сих пор предполагается, что финансовый вопрос будет улажен. Да, это был вопрос вне любых логичных теорий... Но моя позиция очень простая: я человек, который доверяет другому, даже малознакомому человеку - верю сразу. Со временем этот человек сам себя проявит - правду он говорит или нет. 

Эмоции стихли, ждем решения суда, и все будет видно", - сказал он изданию. 

Говоря о том, какой урок он из этого вынес: "Не хочется говорить клишейно - все, что нас не убивает, делает нас сильнее, но... это правда". 

Как сообщалось ранее, Филь подал жалобу в полицию на предполагаемые уголовные преступления, совершенные его бывшей женой Сантой Бернале. Дело касается кредитов, которые его предприятие предоставляло компаниям экс-супруги. Однако женщина заявила, что не предпринимала никаких противоправных действий.

Олег и Санта начали встречаться в 2015 году, когда она еще была главредом журнала Cosmopolitan. Они поженились 1 октября 2016 года. 

Интервью целиком читайте в журнале Santa!

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