Вт, 27.04.2021
Первое, о чем ты думаешь с утра, а где я вчера легла спать. Во-вторых, это быт. Ты живешь в кабине. Туалет надо искать, душ надо искать, где постирать надо искать. Я же катаюсь не один день. Самый маленький рейс - это два месяца. Татьяна Полякова, дальнобойщица
Татьяна Полякова, дальнобойщица

Меладзе о скандальном интервью Ани Лорак: "Какой негодяй это придумал?"

Популярный исполнитель Валерий Меладзе, в прошлом певший с Ани Лорак дуэтом, был возмущен ее словами о работе с Константином Меладзе. Артист считает их полным бредом. Об этом пишет StarHit.ru. 

"Какой негодяй это придумал? Вы ужасные вопросы задаете, научитесь о чем-то поинтереснее спрашивать! Учитесь, учитесь и еще раз учитесь!" - цитирует певца издание. 

Светлана Лобода, которая раньше сотрудничала с Константином Шотаевичем, тоже поддержала продюсера. Она указала, что многие стараются спекулировать на эту тему. 

"Многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов. А я за то, чтобы они все-таки жили. И насколько эти истории правдивы, мы до конца не знаем", - заметила экс-солистка "ВИА Гры". 

Она подчеркнула, что, глядя на нее, нельзя сказать, что ей можно сделать непристойное предложение. Лободу поддержала и Лолита Милявская, которая отметила, что все вокруг стали "помешаны на харассменте". 

Напомним, украинская исполнительница Ани Лорак стала героиней программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". В откровенном интервью певица рассказала, почему отказалась работать с Константином Меладзе. 

После того как Ани рассталась со своим многолетним продюсером Юрием Фалёсой, ей предложил сотрудничество Константин Меладзе.

Однако постепенно Ани поняла, что Константин смотрит на нее не только как на артистку.

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