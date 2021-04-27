Меладзе о скандальном интервью Ани Лорак: "Какой негодяй это придумал?"

"Какой негодяй это придумал? Вы ужасные вопросы задаете, научитесь о чем-то поинтереснее спрашивать! Учитесь, учитесь и еще раз учитесь!" - цитирует певца издание.

Светлана Лобода, которая раньше сотрудничала с Константином Шотаевичем, тоже поддержала продюсера. Она указала, что многие стараются спекулировать на эту тему.

"Многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов. А я за то, чтобы они все-таки жили. И насколько эти истории правдивы, мы до конца не знаем", - заметила экс-солистка "ВИА Гры".

Она подчеркнула, что, глядя на нее, нельзя сказать, что ей можно сделать непристойное предложение. Лободу поддержала и Лолита Милявская, которая отметила, что все вокруг стали "помешаны на харассменте".

Напомним, украинская исполнительница Ани Лорак стала героиней программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". В откровенном интервью певица рассказала, почему отказалась работать с Константином Меладзе.

После того как Ани рассталась со своим многолетним продюсером Юрием Фалёсой, ей предложил сотрудничество Константин Меладзе.