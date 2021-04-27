Меладзе о скандальном интервью Ани Лорак: "Какой негодяй это придумал?"

"Какой негодяй это придумал? Вы ужасные вопросы задаете, научитесь о чем-то поинтереснее спрашивать! Учитесь, учитесь и еще раз учитесь!" - цитирует певца издание.
Светлана Лобода, которая раньше сотрудничала с Константином Шотаевичем, тоже поддержала продюсера. Она указала, что многие стараются спекулировать на эту тему.
"Многие женщины просто пользуются моментом и хоронят карьеры великих артистов. А я за то, чтобы они все-таки жили. И насколько эти истории правдивы, мы до конца не знаем", - заметила экс-солистка "ВИА Гры".
Она подчеркнула, что, глядя на нее, нельзя сказать, что ей можно сделать непристойное предложение. Лободу поддержала и Лолита Милявская, которая отметила, что все вокруг стали "помешаны на харассменте".
Напомним, украинская исполнительница Ани Лорак стала героиней программы Бориса Корчевникова "Судьба человека". В откровенном интервью певица рассказала, почему отказалась работать с Константином Меладзе.
После того как Ани рассталась со своим многолетним продюсером Юрием Фалёсой, ей предложил сотрудничество Константин Меладзе.
Однако постепенно Ани поняла, что Константин смотрит на нее не только как на артистку.