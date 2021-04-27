Плешс предложит распустить Дундагскую краевую думу

Ответ думы Министерству охраны среды и регионального развития (VARAM) недвусмысленно свидетельствует о том, что руководство думы избираться не будет, поэтому VARAM внесет на рассмотрение правительства законопроект о роспуске думы, сообщил министр.

В своем ответе министерству дума Дундагского края заявила, что избирать нового председателя не планируется, так как сейчас принятие решений происходит быстрее, без обсуждения в комитетах и комиссиях, а все решения принимаются на внеочередных заседаниях, без широкого обсуждения.

Министр подчеркнул, что из-за отсутствия руководства интересы жителей Дундагского края при принятии важных решений не защищены. Например, представитель края не может участвовать в объединенных заседаниях комитетов нового Талсинского края.

Плешс сообщил, что законопроект о роспуске думы будет подан правительству для рассмотрения уже на следующей неделе, а в самоуправлении будет назначен администратор.

Согласно закону о самоуправлениях, роспуск думы возможен на основе закона, проект которого в Сейм вносит Кабинет министров.

Как сообщалось, 26 апреля было последним днем, когда депутаты Дундагского края могли избрать новое руководство думы, но они этой возможностью не воспользовались. Избрать нового руководителя думы депутатам до 26 апреля поручил министр охраны среды и регионального развития.