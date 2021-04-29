Звезда фильма "Сестры" Оксана Акиньшина: роман в 15 лет со Шнуровым и отношения с Козловским

В 15 лет Оксана впервые попала в желтую прессу из-за громкого романа с актером Алексеем Чадовым. Но об этих отношениях журналисты быстро забыли, как только она начала жить с Сергеем Шнуровым. Особенную пикантность этому придавал тот факт, что девушка была несовершеннолетней и на тот момент бросила школу. Звезды познакомились на съемках картины "Игры мотыльков". Между ними моментально вспыхнули чувства.

Эти отношения продлились пять лет. Они были яркими, эмоциональными. Пара могла публично повздорить и даже подраться. Очевидцы рассказывали СМИ, что в этих отношениях было много загульных вечеринок и алкоголя. Некоторые журналисты писали о том, что Акиньшиной после расставания со Шнуровым якобы потребовалось лечение от алкогольной зависимости. Но надо отдать должное, что именно благодаря влиянию Шнурова Оксана окончила школу.

"Характер у нее тяжелый, что является признаком таланта - не помню, чтобы мои любимые актрисы были деликатными", - говорил о ней Леонид Ярмольник.

После был брак с директором компании "Планета Информ" Дмитрием Литвиновым, которому Оксана родила сына Филиппа. Но официально союз просуществовал два года.

В ухажеры актрисе приписывали также певца и актера Алексея Воробьева.

С 2011 по 2018 год Оксана была в браке с кинопродюсером Арчилом Геловани. В этом союзе она родила сына Константина и дочь Эмми.

После "Сестер" и "Лили навсегда" посыпались и другие роли и проекты. Среди которых - "Стиляги", "В движении", "Обратный отсчет" и многие другие. В 2020 году Акиньшина снялась в фантастической картине с Федором Бондарчуком "Спутник", а в 2021 году появилась в фильме Данилы Козловского "Чернобыль".

Оксана Акиньшина в фильме "Стиляги" ФОТО:

Именно после того, как Оксана начала сниматься в картине Козловского, в СМИ впервые стали говорить о романе актеров. Слухи появились еще осенью 2020 года. Они сами пока не давали никаких официальных комментариев по поводу своих якобы романтических отношений, но журналисты не устают писать о возможных отношениях, ссылаясь на инсайдеров. Тем более что Козловский сам подтвердил, что расстался с матерью своего ребенка Ольгой Зуевой.

В YouTube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?" Данила Козловский отказался назвать причины их разрыва, но уточнил, что поступил с бывшей возлюбленной "совершенно несправедливо" и "гадко". При этом Данила и Ольга сумели после расставания сохранить хорошие отношения ради счастья их общей дочери. Козловский прилетает навестить малышку в США, где сейчас живет Зуева вместе с девочкой, при любой удобной возможности.

В 2021 году Telegram-канал "Героиня Татлера" сообщил, что отношения Данилы и Оксаны вышли на новый уровень еще задолго до того, как в СМИ стартовала рекламная кампания фильма "Чернобыль". Эта информация ставит под сомнение версию многих поклонников, что роман Акиньшиной и Козловского является лишь частью пиар-кампании.

Желтые издания пишут, что актеры уже живут вместе.

"Даже до начала промо-фильма вместе жили. Хотя да, поверить сложно", - утверждается в Telegram-канале.

Журналистов и поклонников смущает тот факт, что в сентябре появилось видео с совместного отдыха Оксаны и Данилы в Турции. После этого пару еще несколько раз замечали вместе в неформальной обстановке, а премьеру "Чернобыля" в Москве они покинули в одной машине.

В январе 2022 года Оксана Акиньшина пришла на премьеру сериала Козловского "Карамора", а после поделилась совместными снимками с Данилой в Instagram.