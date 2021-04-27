В Латвии могут производить школьные электробусы

Латвия планирует подать в Европейскую комиссию заявку о привлечении 1,82 млрд евро из фонда восстановления Европейского союза (ЕС).

Рейрс отметил, что Латвия планирует выделить 10 млн евро на закупку электрических автобусов для перевозок школьников, и этот проект связан с планами вложить 100 млн евро из фонда восстановления ЕС в развитие дорог государственного и регионального значения. Министр пояснил, что Еврокомиссия не поддержала вложение этой суммы в автодороги без дополнительных проектов с "зеленой" составляющей.

Он добавил, что "зеленый" компонент в данном случае может быть обеспечен тремя способами - либо путем инвестирования в покупку электробусов для перевозки школьников, либо путем развития возможностей зарядки электромобилей, либо путем повышения налогов на старые автомобили. Принимая во внимание эти факторы, предлагается рассмотреть приобретение электробусов для перевозки школьников.