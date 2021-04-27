В Латвии могут производить школьные электробусы

Латвия планирует подать в Европейскую комиссию заявку о привлечении 1,82 млрд евро из фонда восстановления Европейского союза (ЕС).
Рейрс отметил, что Латвия планирует выделить 10 млн евро на закупку электрических автобусов для перевозок школьников, и этот проект связан с планами вложить 100 млн евро из фонда восстановления ЕС в развитие дорог государственного и регионального значения. Министр пояснил, что Еврокомиссия не поддержала вложение этой суммы в автодороги без дополнительных проектов с "зеленой" составляющей.
Он добавил, что "зеленый" компонент в данном случае может быть обеспечен тремя способами - либо путем инвестирования в покупку электробусов для перевозки школьников, либо путем развития возможностей зарядки электромобилей, либо путем повышения налогов на старые автомобили. Принимая во внимание эти факторы, предлагается рассмотреть приобретение электробусов для перевозки школьников.
Рейрс отметил, что производство и закупка электробусов обсуждались с Дамбисом, который имеет опыт их разработки. Министр не раскрыл подробностей переговоров с инженером, но отметил, что он проявил интерес к проекту.