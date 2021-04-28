Скончался актер из фильма "Белое солнце пустыни"
В Тбилиси скончался грузинский актер Кахи Кавсадзе, исполнитель роли Черного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни", пишет Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.
В Тбилиси скончался грузинский актер Кахи Кавсадзе, исполнитель роли Черного Абдуллы в фильме "Белое солнце пустыни", пишет Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.
Смерть актера наступила из-за осложнений после инфекции коронавируса, мужчина ушел из жизни в возрасте 85 лет.
Ранее, 17 февраля Кавсадзе госпитализировали в Первую университетскую клинику Тбилиси с двусторонней пневмонией, тогда его состояние врачи описывали как стабильно тяжелое. В конце прошлого года в этой же больнице Кавсадзе проходил лечение от коронавируса. Медики не исключали, что мужчина повторно заразился инфекцией.
Кахи Кавсадзе - советский и грузинский актер театра и кино, главный артист Тбилисского академического театра имени Руставели. Он наиболее известен по роли Черного Абдуллы в знаменитом советском фильме "Белое солнце пустыни". Также Кавсадзе сыграл в знаменитом грузинском фильме, лауреате Каннского кинофестиваля, номинанте на премию "Золотой глобус" "Покаяние".