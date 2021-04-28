Скончался актер из фильма "Белое солнце пустыни"

Смерть актера наступила из-за осложнений после инфекции коронавируса, мужчина ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Ранее, 17 февраля Кавсадзе госпитализировали в Первую университетскую клинику Тбилиси с двусторонней пневмонией, тогда его состояние врачи описывали как стабильно тяжелое. В конце прошлого года в этой же больнице Кавсадзе проходил лечение от коронавируса. Медики не исключали, что мужчина повторно заразился инфекцией.