Ср, 28.04.2021
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Билли Айлиш анонсировала релиз второго альбома и поблагодарила за это коронавирус

Американская музыкальная исполнительница Билли Айлиш (Billie Eilish) анонсировала выход своего второго альбома под названием Happier Than Ever ("Счастливее, чем когда-либо"), пишет Esquire. Его релиз состоится 30 июля, а новую песню певица выпустит уже в четверг, 29 апреля, сказано в ее Instagram.

"Это самое любимое из того, что я когда-либо делала", - сообщила певица. Она также добавила, что никогда прежде не испытывала такой любви к проекту.

В альбом вошли синглы Therefore I Am и my future, которые вышли еще в прошлом году.

Видео: тизер песни Билли Айлиш Happier Than Ever

Трек-лист нового альбома выглядит так:

  1. Getting Older
  2. I Didn’t Change My Number
  3. Billie Bossa Nova
  4. my future
  5. Oxytocin
  6. GOLDWING
  7. Lost Cause
  8. Halley’s Comet
  9. Not My Responsibility
  10. OverHeated
  11. Everybody Dies
  12. Your Power
  13. NDA
  14. Therefore I Am
  15. Happier Than Ever
  16. Male Fantasy

Любопытно признание Айлиш в интервью Стивену Колберту, что она не смогла бы записать такой альбом или альбом в принципе, если бы не пандемия Covid-9. "Когда в вашей жизни все становится по‑другому, вы тоже меняетесь. Поэтому мне стоит поблагодарить коронавирус", - сказала тогда певица.

В конце марта этого года Билли Айлиш перекрасилась в блондинку. Она обещала, что новый имидж также ознаменует начало "новой эры".

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