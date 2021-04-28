Билли Айлиш анонсировала релиз второго альбома и поблагодарила за это коронавирус

"Это самое любимое из того, что я когда-либо делала", - сообщила певица. Она также добавила, что никогда прежде не испытывала такой любви к проекту.
В альбом вошли синглы Therefore I Am и my future, которые вышли еще в прошлом году.
Видео: тизер песни Билли Айлиш Happier Than Ever
Трек-лист нового альбома выглядит так:
- Getting Older
- I Didn’t Change My Number
- Billie Bossa Nova
- my future
- Oxytocin
- GOLDWING
- Lost Cause
- Halley’s Comet
- Not My Responsibility
- OverHeated
- Everybody Dies
- Your Power
- NDA
- Therefore I Am
- Happier Than Ever
- Male Fantasy
Любопытно признание Айлиш в интервью Стивену Колберту, что она не смогла бы записать такой альбом или альбом в принципе, если бы не пандемия Covid-9. "Когда в вашей жизни все становится по‑другому, вы тоже меняетесь. Поэтому мне стоит поблагодарить коронавирус", - сказала тогда певица.
В конце марта этого года Билли Айлиш перекрасилась в блондинку. Она обещала, что новый имидж также ознаменует начало "новой эры".