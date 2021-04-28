Ср, 28.04.2021
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Агата Муцениеце решила заморозить яйцеклетки

Агата Муцениеце ФОТО: скриншот видео с YouTube

32-летняя актриса театра и кино, модель Агата Муцениеце заявила о намерении заморозить свои яйцеклетки, чтобы родить в будущем еще как минимум одного ребенка, пишет "Комсомольская правда". Сейчас актриса воспитывает двух детей, появившихся на свет в ее браке с актером Павлом Прилучным.

Такой темой Агата заинтересовалась в своем шоу на YouTube MamBook. В новом выпуске в гости к актрисе пришла эксперт по экстракорпоральному оплодотворению. Она рассказала о новых технологиях, которые помогают женщинам в любом возрасте стать мамами. Среди этих технологий была и заморозка биоматериала.

Видео: выпуск авторского шоу Агаты Муцениеце MamBook

Как поделился эксперт, для заморозки яйцеклетки пациентки платят примерно по 1100-1600 евро, после чего ежегодная плата за хранение биоматериала в жидком азоте составляет примерно 1300 евро в год.

Актриса призналась, что хочет предусмотреть возможность стать матерью в возрасте 45 лет. Агата рассказала, что готова рассмотреть любые варианты, в том числе суррогатное материнство.

"Я хочу пойти, выбрать суррогатную мать, выбрать мужа, а она от него родит ребенка",

- разоткровенничалась Муцениеце.

Дети Агаты и Павла Прилучного - четырехлетняя Мия и восьмилетний Тимофей после развода родителей живут с мамой. Супруги расстались достаточно напряженно, но смогли сохранить хорошие отношения ради детей. Поклонники часто сравнивают Муцениеце с новой возлюбленной актера Мирославой Карпович - именно ее называют главной виновницей их развода.

Однако, ходят слухи, что Агата также не одинока. Несмотря сохранение интриги, окружение актрисы уверяет, что у нее уже появился поклонник - известный олигарх, который подарил актрисе Maybach за 100 тыс. евро. Поэтому не исключено, что Муцениеце родит еще одного ребенка гораздо раньше.

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