Агата Муцениеце решила заморозить яйцеклетки

Такой темой Агата заинтересовалась в своем шоу на YouTube MamBook. В новом выпуске в гости к актрисе пришла эксперт по экстракорпоральному оплодотворению. Она рассказала о новых технологиях, которые помогают женщинам в любом возрасте стать мамами. Среди этих технологий была и заморозка биоматериала.
Видео: выпуск авторского шоу Агаты Муцениеце MamBook
Как поделился эксперт, для заморозки яйцеклетки пациентки платят примерно по 1100-1600 евро, после чего ежегодная плата за хранение биоматериала в жидком азоте составляет примерно 1300 евро в год.
Актриса призналась, что хочет предусмотреть возможность стать матерью в возрасте 45 лет. Агата рассказала, что готова рассмотреть любые варианты, в том числе суррогатное материнство.
"Я хочу пойти, выбрать суррогатную мать, выбрать мужа, а она от него родит ребенка",
- разоткровенничалась Муцениеце.
Дети Агаты и Павла Прилучного - четырехлетняя Мия и восьмилетний Тимофей после развода родителей живут с мамой. Супруги расстались достаточно напряженно, но смогли сохранить хорошие отношения ради детей. Поклонники часто сравнивают Муцениеце с новой возлюбленной актера Мирославой Карпович - именно ее называют главной виновницей их развода.
Однако, ходят слухи, что Агата также не одинока. Несмотря сохранение интриги, окружение актрисы уверяет, что у нее уже появился поклонник - известный олигарх, который подарил актрисе Maybach за 100 тыс. евро. Поэтому не исключено, что Муцениеце родит еще одного ребенка гораздо раньше.