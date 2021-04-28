Агата Муцениеце решила заморозить яйцеклетки

Такой темой Агата заинтересовалась в своем шоу на YouTube MamBook. В новом выпуске в гости к актрисе пришла эксперт по экстракорпоральному оплодотворению. Она рассказала о новых технологиях, которые помогают женщинам в любом возрасте стать мамами. Среди этих технологий была и заморозка биоматериала.

Видео: выпуск авторского шоу Агаты Муцениеце MamBook

Как поделился эксперт, для заморозки яйцеклетки пациентки платят примерно по 1100-1600 евро, после чего ежегодная плата за хранение биоматериала в жидком азоте составляет примерно 1300 евро в год.

Актриса призналась, что хочет предусмотреть возможность стать матерью в возрасте 45 лет. Агата рассказала, что готова рассмотреть любые варианты, в том числе суррогатное материнство.

"Я хочу пойти, выбрать суррогатную мать, выбрать мужа, а она от него родит ребенка",

- разоткровенничалась Муцениеце.

Дети Агаты и Павла Прилучного - четырехлетняя Мия и восьмилетний Тимофей после развода родителей живут с мамой. Супруги расстались достаточно напряженно, но смогли сохранить хорошие отношения ради детей. Поклонники часто сравнивают Муцениеце с новой возлюбленной актера Мирославой Карпович - именно ее называют главной виновницей их развода.