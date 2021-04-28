Врачи рассказали о состоянии актрисы Светланы Светличной

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации актрисы. Некоторые издания писали об инсульте, некоторые - о подозрении на инсульт. Некоторое время спустя сын Светличной, Алексей Ивашов, сообщил РИА Новости, что его мать была госпитализирована, но уже во вторник выписалась.

Однако, сейчас собеседник агентства сообщил, что актриса все еще находится в отделении невролгии, в средне-тяжелом состоянии.