Врачи рассказали о состоянии актрисы Светланы Светличной

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации актрисы. Некоторые издания писали об инсульте, некоторые - о подозрении на инсульт. Некоторое время спустя сын Светличной, Алексей Ивашов, сообщил РИА Новости, что его мать была госпитализирована, но уже во вторник выписалась.
Однако, сейчас собеседник агентства сообщил, что актриса все еще находится в отделении невролгии, в средне-тяжелом состоянии.
Светлана Светличная - советская и российская актриса, наиболее известная по роли Анны Сергеевны в комедии "Бриллиантовая рука". Помимо фильма Гайдая, актриса запомнилась по ролям в фильмах "Семнадцать мгновений весны", "Место встречи изменить нельзя", "Богиня: Как я полюбила" и других. В этом году актрисе исполнится 81 год.