Бабушка пострадавшего в Тукумсе Артиса: единственная просьба - показать родителям видеозаписи

Вия указала, что сейчас бродят слухи, что горючую жидкость купил сам Нормунд.

"Если видимый на видеоматериалах покупатель - не Нормунд, то тогда это попытка убийства", - указала бабушка Артиса. Кроме того, семье известно о высказанных угрозах. Говоря о Нормунде, бабушка Артиса рассказала, что он был чрезвычайно хорошим и любезным парнем.

Напомним, сегодня жизнь Нормунда оборвалась.

Утром в среду у муниципальной полиции Тукумса прошел пикет против решения полиции не возбуждать уголовное дело по заявлению Нормунда в связи с высказанными ему угрозами жизни.

Уже сообщалось, что Госполиция выдвинула несколько версий инцидента в Тукумсе, но не исключена возможность того, что уголовного преступления не было, сообщил журналистам начальник управления Госполиции Земгальского региона Андрис Зеллис.

Полиция напомнила, что вызов был получен 23 апреля в 4:24. По предварительной информации, в одном из многоквартирных домов в Тукумсе произошел пожар, в котором получили ожоги двое мужчин. Для выяснения обстоятельств было возбуждено уголовное дело в соответствии с главой 13 Уголовного кодекса - "Уголовное преступление против здоровья человека". В настоящее время расследование перенял Отдел по борьбе с особо тяжкими и серийными преступлениями Бюро криминальной полиции управления Госполиции Земгальского региона.

Чтобы развеять опасения по поводу ранее прозвучавшей информации о возможных недостатках в действиях полиции, а также об отказе в возбуждении уголовного дела за угрозу жизни или здоровью человека, в Бюро внутреннего контроля Государственной полиции уже начата служебная проверка, сообщила пресс-служба Госполиции.