Бывшая солистка t.А.Т.u Юлия Волкова пошла в политику

Певица уже подала соответствующие документы. Для этого она лично пришла в оргкомитет. Об этом сообщила представительница пресс-службы регионального отделения партии в Ивановской области.

Праймериз пройдут по всей России с 24 по 30 мая, а выборы в российскую Госдуму состоятся в сентябре 2021 года.

Напомним, 20 февраля бывшей солистке группы t.А.Т.u Юлии Волковой исполнилось 36 лет. Ее часто обвиняют не только в улучшении внешности, но и в бурной личной жизни. Еще во время работы в группе у нее возникли отношения с ее телохранителем Павлом Сидоровым, а в 19 она родила от него дочь Викторию.

Конечно, это было ударом по карьере, но певицу поддержали и Лена Катина, и ее собственная мама. Ведь к 19 годам Волкова уже достаточно заработала, купила квартиру и могла позволить сделать паузу. Рассталась Юлия с Павлом по телефону.

Почти сразу у нее начались новые отношения. На концерте в США она познакомилась с поклонником, но вернулась в Россию и продолжения не последовало. После было несколько коротких романов с состоятельными российскими бизнесменами. Волкова не скрывает, что когда у нее начались отношения с Владом Топаловым, то она подсела на наркотики. Это негативно отразилось на отношениях и творческой карьере.

Но после того, как Юлия стала встречаться с сыном бизнесмена Парвизом Ясиновым, она смогла перестать принимать наркотики. От него Волкова родила сына Самира и приняла ислам, но и этот брак не состоялся. В этих отношениях было много скандалов. Через несколько лет она ушла от Ясинова и задумалась о начале сольной карьеры. В 2014 году были попытки возродить дуэт, но ничего не получилось. Волкова пыталась работать сольно и даже выпустила трек с Димой Биланом.

В 2012 году у Юлии обнаружили рак щитовидной железы. Первая операция прошла неудачно. Отныне у звезды работала только одна связка, вторая полностью атрофировалась. Голос вернулся, правда, с характерной хрипотцой, да и вытягивать высокие ноты артистка уже не могла. Но два года назад у певицы был рецидив. Она прошла новое лечение. Осенью 2019 года анализы показали, что Юля здорова.