В возрасте 90 лет умер "забытый астронавт" Apollo 11 Майкл Коллинз

Коллинз был часть команды Apollo 11, однако в отличие от своих товарищей Нила Армстронга и Базза Олдрина он никогда не ступал на Луну. Его чаще называли "забытым астронавтом".

"Сегодня нация потеряла настоящего пионера и настоящего астронавта Майкла Коллинза. Он был пилотом командного модуля Apollo 11 - некоторые его называли самым одиноким мужчиной в мире - пока его коллеги впервые в истории ходили по поверхности Луну, он помогал нашей нации добиться этого значимого достижения", - заявил в сообщении администратор NASA Стив Юрчик.

Единственным живым членом экипажа Apollo 11 сейчас остался Базз Олдрин. Нил Армстронг умер в 2012 году.