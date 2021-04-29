В возрасте 90 лет умер "забытый астронавт" Apollo 11 Майкл Коллинз
Астронавт NASA Майкл Коллинз был частью команды астронавтов Apollo 11, которая в 1969 году опустилась на поверхность Луны. Он скончался в среду, 28 апреля, в возрасте 90 лет.
Астронавт NASA Майкл Коллинз был частью команды астронавтов Apollo 11, которая в 1969 году опустилась на поверхность Луны. Он скончался в среду, 28 апреля, в возрасте 90 лет.
Коллинз был часть команды Apollo 11, однако в отличие от своих товарищей Нила Армстронга и Базза Олдрина он никогда не ступал на Луну. Его чаще называли "забытым астронавтом".
"Сегодня нация потеряла настоящего пионера и настоящего астронавта Майкла Коллинза. Он был пилотом командного модуля Apollo 11 - некоторые его называли самым одиноким мужчиной в мире - пока его коллеги впервые в истории ходили по поверхности Луну, он помогал нашей нации добиться этого значимого достижения", - заявил в сообщении администратор NASA Стив Юрчик.
Единственным живым членом экипажа Apollo 11 сейчас остался Базз Олдрин. Нил Армстронг умер в 2012 году.
Коллинз длительное время боролся с раком. Его семья в сообщении указала, что свои последние дни он провел в покое в кругу семьи.