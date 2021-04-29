Чт, 29.04.2021
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Эва-Мария Лийметс, министр иностранных дел Эстонии

В возрасте 90 лет умер "забытый астронавт" Apollo 11 Майкл Коллинз

Майкл Коллинз ФОТО: Reuters/ScanPix

Астронавт NASA Майкл Коллинз был частью команды астронавтов Apollo 11, которая в 1969 году опустилась на поверхность Луны. Он скончался в среду, 28 апреля, в возрасте 90 лет.

Коллинз был часть команды Apollo 11, однако в отличие от своих товарищей Нила Армстронга и Базза Олдрина он никогда не ступал на Луну. Его чаще называли "забытым астронавтом".

"Сегодня нация потеряла настоящего пионера и настоящего астронавта Майкла Коллинза. Он был пилотом командного модуля Apollo 11 - некоторые его называли самым одиноким мужчиной в мире - пока его коллеги впервые в истории ходили по поверхности Луну, он помогал нашей нации добиться этого значимого достижения", - заявил в сообщении администратор NASA Стив Юрчик.

Единственным живым членом экипажа Apollo 11 сейчас остался Базз Олдрин. Нил Армстронг умер в 2012 году.

Коллинз длительное время боролся с раком. Его семья в сообщении указала, что свои последние дни он провел в покое в кругу семьи.

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