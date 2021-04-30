Украина внесла Моргенштерна в список лиц, угрожающих нацбезопасности

Внести артиста в список потребовала Служба безопасности Украины. Причины не уточняются. После включения в этот список Моргенштерн не сможет посещать Украину.

Напомним, список российских деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины, Киев ведет с 2015 года. В него входят актеры Иван Охлобыстин, Михаил Боярский и Михаил Пореченков, певцы Николай Расторгуев, Григорий Лепс и Олег Газманов, певицы Наташа Королева и Лолита Милявская.

Большинство из этих знаменитостей либо выступали в Крыму после его присоединения к России, либо публично выступали в поддержку политики РФ в отношении Украины.