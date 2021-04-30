Пт, 30.04.2021
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Кришьянис Кариньш

Украина внесла Моргенштерна в список лиц, угрожающих нацбезопасности

Рэпер Моргенштерн ФОТО: Скриншот из видео

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло рэпера Моргенштерна (наст. имя - Алишер Валеев) в список лиц, угрожающих национальной безопасности. Об этом пишет "Медуза".

Внести артиста в список потребовала Служба безопасности Украины. Причины не уточняются. После включения в этот список Моргенштерн не сможет посещать Украину.

Напомним, список российских деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности Украины, Киев ведет с 2015 года. В него входят актеры Иван Охлобыстин, Михаил Боярский и Михаил Пореченков, певцы Николай Расторгуев, Григорий Лепс и Олег Газманов, певицы Наташа Королева и Лолита Милявская.

Большинство из этих знаменитостей либо выступали в Крыму после его присоединения к России, либо публично выступали в поддержку политики РФ в отношении Украины.

В марте в СМИ появилось сообщение о том, что Моргенштерну предложили работу в Альфа-банке. Артист должен был стать "директором по работе с молодежью", но после того, как против него было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков, учреждение от своих слов отказалось.

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