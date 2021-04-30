Кристина Асмус: "Я вообще не праздновала свадьбу. Зато 33 я отметила знатно!"

Кристина рассказала, что не пьет уже два года. Она думала, что в день рождения выпьет, но не выпила ни глотка.

"И без того на вечеринке было очень весело! Но не так весело, конечно, как потом эти цветы и подарки спускать с 84-го этажа "Москва-Сити" и везти на грузовике домой", - отметила звезда.

Кристина рссказала на своей Instagram-странице, что они с Гариком вообще не праздновали бракосочетание.

"Я вообще не праздновала свадьбу. Мы расписались и пошли в ресторан есть курицу с картошкой. Зато 33 я отметила знатно!" - резюмировала Асмус.

В комментариях у актрисы спросили, почему она не пригласила на праздник Харламова. На что Кристина ответила, что у бывшего супруга была температура, но она его приглашала самым первым. Некоторые фолловеры решили, что это просто отговорка.

А у вас какое мнение на этот счет?

Ранее Кристина отметила, что Харламов очень обижен на нее.

"Все сложно... Он очень обижен на меня", - написала она, сопроводив текст эмодзи в виде разбитого сердца.

Актриса также раскрыла некоторые подробности развода. Она указала, что подавала на него до участия в скандальном фильме "Текст", еще полтора года назад.

Напомним, в октябре 2019 года в прокат вышел фильм "Текст", который вызвал резонанс в обществе. Некоторым зрителям постельная сцена с участием Кристины Асмус и Ивана Янковского показалась слишком реалистичной и документальной. Ходили слухи, что этот момент и стал причиной развода актрисы и Гарика Харламова. Однако экс-супруги опровергли их.