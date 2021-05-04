Как с помощью игрушек развить у ребёнка творческие способности и воображение?

Воображение - это способность создавать в уме различные идеи, образы и события, которых на самом деле не существует. Это позволяет ребенку быть открытым для создания новых вещей и обрести способность находить решения в различных жизненных ситуациях, с которыми он может столкнуться.

Творчество, в свою очередь, - это процесс, в ходе которого мы превращаем воображаемое в реальность. Оба этих навыка имеют огромное влияние на качество жизни человека, а также на его счастье.

Создать условия для развития творческих способностей

С самого начала жизни дети проявляют фантазию и творческие способности. Хорошим примером являются детские рисунки и постройки из кубиков, которые дети часто используют для отражения окружающего мира.

Как создать условия, способствующие развитию творческих способностей? Помните: слишком много надзора и критики ограничивают воображение и спонтанность, отрицательно сказываются на самооценке.

Если ваш ребенок хочет рисовать, не заставляйте его использовать определенные мелки или рисовать что-то конкретное. Не критикуйте, говоря, что дом должен выглядеть иначе, а у солнца не бывает волос. Позвольте малышу делать свой собственный выбор и импровизировать с гордостью и радостью. Дайте свободу мыслить и творить, не ограничивая его выбора!

То же самое и с развлечениями и играми. Ребенок может строить то, что он хочет, и создавать это не так, как вы себе представляете, без вашего руководства. Кто сказал, что у башни не может быть крыльев и она не может летать? После нескольких попыток малыш обязательно найдет лучшее решение построить башню, чтобы крылья не падали. Помните - детская фантазия безгранична.

Что еще нужно помнить при создании творческой среды? Для сегодняшних детей телевизоры, компьютеры, планшеты и смартфоны - это нечто естественное. Однако теперь они меньше задействуют свое собственное воображение и творческие способности.