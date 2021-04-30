В Москве задержан адвокат ФБК

Павлов взялся представлять фонд после просьбы прокуратуры признать ФБК и сеть штабов Навального экстремистскими организациями.

Коллега Павлова Евгений Смирнов в Facebook сообщил, что Павлов был задержан после того, как полиция обыскала его номер в гостинице.

Смирнов сообщает, что в обыске принимало участие ФСБ.

Павлов обвиняется в том, что он якобы распространял информацию, связанную с полицейским расследованием. За такое нарушение грозит денежный штраф, общественные работы или до трех месяцев тюрьмы.

Пока что не известно, с каким делом связано задержание Павлова.

Адвокат представляет и журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной изменен, а также вовлечен в другие громкие дела об госизмене.

Павлов планировал сегодня принять участие в заседании суда, на котором будет принято решение о продлении досудебного ареста для Сафронова.

Смирнов рассказал, что Павлов регулярно получал угрозы от следователей ФСБ, один из которых пообещал сделать все возможное, чтобы отправить его за решетку.