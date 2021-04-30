В Москве задержан адвокат ФБК
В Москве в пятницу был задержан адвокат Иван Павлов, представляющий Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщил в соцсетях коллега Павлова, пишет AP.
В Москве в пятницу был задержан адвокат Иван Павлов, представляющий Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщил в соцсетях коллега Павлова, пишет AP.
Павлов взялся представлять фонд после просьбы прокуратуры признать ФБК и сеть штабов Навального экстремистскими организациями.
Коллега Павлова Евгений Смирнов в Facebook сообщил, что Павлов был задержан после того, как полиция обыскала его номер в гостинице.
Смирнов сообщает, что в обыске принимало участие ФСБ.
Пока что не известно, с каким делом связано задержание Павлова.
Адвокат представляет и журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в государственной изменен, а также вовлечен в другие громкие дела об госизмене.
Павлов планировал сегодня принять участие в заседании суда, на котором будет принято решение о продлении досудебного ареста для Сафронова.
Смирнов рассказал, что Павлов регулярно получал угрозы от следователей ФСБ, один из которых пообещал сделать все возможное, чтобы отправить его за решетку.
Руководимая Павловым команда юристов Team 29, базирующаяся в Санкт-Петербурге, специализируется на делах по свободе слова. Команда в соцсетях сообщила, что обыски прошли также дома у жены Павлова и у IT-специалиста Team 29, а также в офисах Team 29.