Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребенка
26-летняя актриса Лиза Арзамасова и 47-летний Илья Авербух сообщили в соцсетях, что ждут ребенка.
26-летняя актриса Лиза Арзамасова и 47-летний Илья Авербух сообщили в соцсетях, что ждут ребенка.
"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга", - написала Лиза в Instagram.
СМИ предполагают, что у Лизы четвертый месяц беременности.
Илья поделился видео и на своей странице в социальной сети. В комментариях его поздравили коллеги и фолловеры.
Напомним, Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились в декабре прошлого года в Москве. Торжество было скромным.