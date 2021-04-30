Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребенка

"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга", - написала Лиза в Instagram.

СМИ предполагают, что у Лизы четвертый месяц беременности.

Илья поделился видео и на своей странице в социальной сети. В комментариях его поздравили коллеги и фолловеры.