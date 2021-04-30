Пт, 30.04.2021
Да, есть факты, свидетельствующие о самоубийстве, но об этом нельзя с уверенностью заявить до тех пор, пока не будет принято процессуальное решение Андрей Гришин, заместитель председателя Госполиции о сожжении человека в Тукумсе
Андрей Гришин, заместитель председателя Госполиции о сожжении человека в Тукумсе

Лиза Арзамасова и Илья Авербух ждут ребенка

26-летняя актриса Лиза Арзамасова и 47-летний Илья Авербух сообщили в соцсетях, что ждут ребенка. 

"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали "разоблачать" бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга", - написала Лиза в Instagram.

СМИ предполагают, что у Лизы четвертый месяц беременности.

Илья поделился видео и на своей странице в социальной сети. В комментариях его поздравили коллеги и фолловеры. 

Напомним, Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились в декабре прошлого года в Москве. Торжество было скромным. 

НАВЕРХ
Back