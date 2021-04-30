Турция одобрила использование вакцины "Спутник V"

Турция стала 63-й страной, которая зарегистрировала вакцину "Спутник V".

В конце апреля турецкая фармацевтическая компания Visсoran Ilac договорилась с создателями "Спутника V" о его производстве в Турции. Ожидается, что оно может начаться через несколько недель.

26 апреля Федеральный регулятор здравоохранения Бразилии Anvisa не допустил импорт вакцины "Спутник V". Решающим аспектом стало наличие в вакцине аденовируса, способного воспроизводиться, что, по словам менеджера Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендеса, является "серьезным" дефектом.

"Спутник V" был одобрен в нескольких странах по всему миру, и российские ученые говорят, что вакцина эффективна на 97,6%, если оценивать данные о 3,8 миллиона человек.

Однако ни Anvisa, ни Европейский союз (ЕС) еще не одобрили "Спутник V", что указывает на необходимость получения дополнительной информации о тестировании и производственном процессе.