Пт, 30.04.2021
Когда приехал представитель IKEA, достаточно давно, первое, что он получил, был список: несколько детских садов, школа, ледовый дворец, колхозы... Подшефные колхозы, грубо говоря - за них надо сажать или собирать картошку, в садах ремонты делать и т. д. По сей день в Беларуси нет IKEA, мы возим продукты из литовской и питерской IKEA. Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской
Анна Красулина, пресс-секретарь Светланы Тихановской

Турция одобрила использование вакцины "Спутник V"

"Спутник V" ФОТО: PAVEL MIKHEYEV/REUTERS

Турция одобрила экстренное применение российской вакцины от Covid-19 "Спутник V", пишет "Медуза" со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Турция стала 63-й страной, которая зарегистрировала вакцину "Спутник V".

В конце апреля турецкая фармацевтическая компания Visсoran Ilac договорилась с создателями "Спутника V" о его производстве в Турции. Ожидается, что оно может начаться через несколько недель.

26 апреля Федеральный регулятор здравоохранения Бразилии Anvisa не допустил импорт вакцины "Спутник V". Решающим аспектом стало наличие в вакцине аденовируса, способного воспроизводиться, что, по словам менеджера Anvisa по лекарствам и биологическим продуктам Густаво Мендеса, является "серьезным" дефектом.

"Спутник V" был одобрен в нескольких странах по всему миру, и российские ученые говорят, что вакцина эффективна на 97,6%, если оценивать данные о 3,8 миллиона человек.

Однако ни Anvisa, ни Европейский союз (ЕС) еще не одобрили "Спутник V", что указывает на необходимость получения дополнительной информации о тестировании и производственном процессе.

В Турции в последние недели наблюдается рекордный с начала пандемии уровень заболеваемости Covid-19.

НАВЕРХ
Back