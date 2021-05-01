Лишние шумы утихают

В то время как прошлой осенью Huawei получили много похвалы и признаний от технических экспертов о звучании и возможностях новейшей на тот момент модели беспроводных наушников FreeBuds Pro, каждый второй пользователь был недоволен ценой, которая составляла пару сотен евро. Производитель, видимо, услышал намеки своих покупателей и через полгода к покупателям отправляется новая, "легкая" и значительно более дешевая версия беспроводных наушников FreeBuds 4i.

Формально оба продукта представляют разные серии беспроводных наушников. Pro - это отточенный дизайнерами и высокотехнологический продукт, который создан для требовательных клиентов. Более молодежная и простая модель FreeBuds 4i продолжает начатую в прошлом году линию моделей FreeBuds 3i, предлагая более доступные в плане цены наушники. Однако у обоих серий есть нечто общее - FreeBuds 4i переняли от модели Pro качественную систему подавления активного шума, которой не было в предшествующей модели.

Бюджетные беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i ФОТО: Huawei

Как камушек в кармане

Пользователи беспроводных наушников Huawei заметят, что китайское предприятие не боится экспериментировать. Каждый следующий экземпляр от предыдущего можно отличить по форме футляра. Они уже были как в форме диска, так и в виде шкатулки. Сейчас пришел черед овального камешка, который будет удобно лежать на столе. Каркас размером со спичечный коробок сделан из гладкой отполированной пластмассы и весит только 36,5 грамма. Благодаря обтекаемым закругленным формам наушники легко проскальзывают в карман и совсем незаметны там. Пользователю может не понравиться чехол, который кажется немного тонким и слегка "гуляет". Однако беспокоиться о потере наушников нет оснований. Магнит не только удерживает на месте сам чехол, но и фиксирует наушники в предназначенных для них углублениях. Приятно, что производитель не переборщил с силой магнита - крышку футляра можно открыть без всяких усилий большим пальцем, и для извлечение наушников не нужны никакие щипцы. Конечно, гладкая пластмасса скользит, поэтому замерзшими пальцами не всегда удастся вытащить колонки весом 5,5 грамма.

Сами наушники в плане дизайна очень простые. Длинные и тонкие стебли позволяют легко ухватить наушники и поместить в ухо, а мягкие насадки при подборе нужного из 3 размеров в комплекте надежно удерживают наушники в ухе. В ходе экмперимента FreeBuds 4i даже во время бега и прыжков не выпали. Не менее важно, что, даже проведя весь день в наушниках, уши не устали, не было ощущения, что слуховой проход был зажат. Это важно, ведь тогда совсем мало причин вынимать наушники из ушей. Соответствие стандартам IP54 пылевлагозащиты означает, что мелкий дождь или брызги воды наушникам не навредят.

Бюджетные беспроводные наушники Huawei FreeBuds 4i ФОТО: Huawei

Простое, интуитивное устройство