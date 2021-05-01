Лишние шумы утихают
Новая модель бюджетных беспроводных наушников Huawei FreeBuds 4i обрадует вас громким звучанием и отлично работающей активной системой шумоподавления.
Новая модель бюджетных беспроводных наушников Huawei FreeBuds 4i обрадует вас громким звучанием и отлично работающей активной системой шумоподавления.
В то время как прошлой осенью Huawei получили много похвалы и признаний от технических экспертов о звучании и возможностях новейшей на тот момент модели беспроводных наушников FreeBuds Pro, каждый второй пользователь был недоволен ценой, которая составляла пару сотен евро. Производитель, видимо, услышал намеки своих покупателей и через полгода к покупателям отправляется новая, "легкая" и значительно более дешевая версия беспроводных наушников FreeBuds 4i.
Формально оба продукта представляют разные серии беспроводных наушников. Pro - это отточенный дизайнерами и высокотехнологический продукт, который создан для требовательных клиентов. Более молодежная и простая модель FreeBuds 4i продолжает начатую в прошлом году линию моделей FreeBuds 3i, предлагая более доступные в плане цены наушники. Однако у обоих серий есть нечто общее - FreeBuds 4i переняли от модели Pro качественную систему подавления активного шума, которой не было в предшествующей модели.
Как камушек в кармане
Пользователи беспроводных наушников Huawei заметят, что китайское предприятие не боится экспериментировать. Каждый следующий экземпляр от предыдущего можно отличить по форме футляра. Они уже были как в форме диска, так и в виде шкатулки. Сейчас пришел черед овального камешка, который будет удобно лежать на столе. Каркас размером со спичечный коробок сделан из гладкой отполированной пластмассы и весит только 36,5 грамма. Благодаря обтекаемым закругленным формам наушники легко проскальзывают в карман и совсем незаметны там. Пользователю может не понравиться чехол, который кажется немного тонким и слегка "гуляет". Однако беспокоиться о потере наушников нет оснований. Магнит не только удерживает на месте сам чехол, но и фиксирует наушники в предназначенных для них углублениях. Приятно, что производитель не переборщил с силой магнита - крышку футляра можно открыть без всяких усилий большим пальцем, и для извлечение наушников не нужны никакие щипцы. Конечно, гладкая пластмасса скользит, поэтому замерзшими пальцами не всегда удастся вытащить колонки весом 5,5 грамма.
Сами наушники в плане дизайна очень простые. Длинные и тонкие стебли позволяют легко ухватить наушники и поместить в ухо, а мягкие насадки при подборе нужного из 3 размеров в комплекте надежно удерживают наушники в ухе. В ходе экмперимента FreeBuds 4i даже во время бега и прыжков не выпали. Не менее важно, что, даже проведя весь день в наушниках, уши не устали, не было ощущения, что слуховой проход был зажат. Это важно, ведь тогда совсем мало причин вынимать наушники из ушей. Соответствие стандартам IP54 пылевлагозащиты означает, что мелкий дождь или брызги воды наушникам не навредят.
Простое, интуитивное устройство
Кому-то могут не понравиться длинные стебли, но у них есть и свое преимущество - поправляя или вынимая один наушник, уменьшается риск дотронуться до сенсорной поверхности и остановить музыку. Да, так же, как у большинства беспроводных наушников, и у этой модели имеется чувствительная поверхность, которая понимает команды прикосновений. Пользователи об этом уже хорошо знают - двойное нажатие останавливает или, наоборот, запускает музыку, а также позволяет ответить на звонок, а более длинное нажатие с удержанием переключает наушники с одного режима на другой. У этой модели таких режима два - режим активного шумоподавления и режим звукопроницаемости для осознания ситуации вокруг. Третий режим включает в себя комбинацию первых двух.
Конечно, в мобильном приложении Huawei Al Life команды можно приспособить к своим нуждам, выбрав любую другую команду, например, переключить песню или активировать голосового ассистента. В общем это приложение интуитивное и простое, поэтому его настройка не доставит вам лишнюю головную боль. К тому же его можно скачать на любое устройство производителя, отсканировав QR код на коробке.
Кого-то может смутить факт, что в приложение Al Life не встроен эквалайзер, однако Huwei регулирование звучания делегировали своему музыкальному приложению. В нем уйма звуковых эффектов и даже к каждой конкретной модели приспособленное звучание.
Громко и чисто
Знакомясь с очередными беспроводными наушниками бюджетного класса, обычно приходится сталкиваться с теми или иными очевидными недостатками. Чаще всего это не очень качественный звук или короткое время работы батареи. Модели FreeBuds 4i в этом плане удалось избежать всех камней преткновения. Звучание 10-миллиметровых динамиков не только на удивление громкое, но и чистое. Даже при максимальной громкости не появляются шумы и другие звуковые дефекты. В начале казалось, что динамики больше приспособлены для высоких звуков, однако, поэкспериментировав со встроенным в приложение "Музыка" эквалайзером, удалось получить волнующее звучание и для рокмузыки.
Порадовала также система активного шумоподавления, которая успешно "выключает" фоновой шум. С этими наушниками в ушах смесь атмосферы детского сада и школы дома больше не казалось такой уж раздражающей, потому что весь шум, который создавали дети, почти что не был слышен.
Режим осознания ситуации в этих наушниках работает не так хорошо, как в модели FreeBuds Pro. Более дорогая модель не просто уменьшает громкость, услышав телефонный звонок или речь идущего навстречу человека, но и усиливает внешний шум. FreeBuds 4i в этом плане менее чувствительные. Они почти не уменьшают громкость музыки, только лишь улучшая слышимость внешнего шума.
Музыка на протяжении всего дня
Еще один плюс этих наушников - это время работы батареи. При выключенных дополнительный режимах, не переусердствуя с громкостью звука, 55mAh аккамуляторы наушников с одного заряда работают неполных 10 часов. При активации подавления шума - примерно 7-8 часов. Если же кому-то нравится оглушительно громкая музыка, то тогда время работы батареи снизится еще на каких-нибудь 2 часа, однако в этом случае нужно считаться и с вредом для слуха. Наушники действительно способны создать такой громкий шум, который может навредить слуху.
В 215mAh батарее запаса футляра хватит на чуть более чем одну полную зарядку. К тому же за 10 минут можно наполнить его "живительной силой" еще на 3 часа пользования. С помощью простой математики понятно, что провод для зарядки фуляру не нужен почти в течение суток. Однако после этого без провода никуда, ведь хотя бы в одном аспекте возможности FreeBuds 4i ограничены - они не поддерживают беспроводную зарядку, поэтому энергию для наушников не удастся восполнить из телефона.
Но все равно это совсем небольшой минус, принимая во внимание вместительность батареи и осознавая, что все эти возможности доступны за 79 евро, а не за две или три сотни.
Материал подготовлен в сотрудничестве с Huawei Latvija