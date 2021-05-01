Сб, 1.05.2021
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Андрей Гришин, заместитель председателя Госполиции о сожжении человека в Тукумсе

Видео ⟩ Власти сорвали концерт Noize MC в Оренбурге

Noize MC ФОТО: скриншот видео с YouTube

Российский рэпер Noize MC (наст. имя - Иван Алексеев) сообщил, что ФСБ, МВД и администрация в области сорвали его концерт в Оренбурге. Об этом сам музыкант заявил в Instagram.

По его словам власти оказывали давление на концертные площадки, с которыми пытались договориться организаторы. Выступление Noize MC было разделено на две части. Одна часть зрителей собралась в одно месте, а вторая - в другом. 

Для одной части зрителей Ивану удалось отыграть акустический сет, но когда он собирался ехать на второй концерт, "поступила информация, что и эту площадку тоже накрыли силовые структуры".

NOize MC призвал посетителей отмененного концерта не сдавать билеты и заявил, что организаторы "обязательно что-нибудь придумают".

Издание "Медуза" приводит комментарий администрация Оренбурга, которая объяснила отмену концерта коронавирусными ограничениями и отсутствием лицензии у площадки. 

Напомним, Noize MC часто выпускает треки с текстами на остросоциальные и политические темы. Рэпер неоднократно принимал участие в митингах в поддержку политика Алексея Навального.

Практика со срывами концертов в России из-за давления властей сложилась в конце 2018 года. В какой-то момент массовые отмены прекратились, но единичные случаи продолжают происходить.

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