Павел Прилучный впервые об отношениях с Карпович: "Мы оба с опытом"
В откровенном интервью Вадиму Вернику популярный актер Павел Прилучный впервые рассказал, как живет с новой избранницей.
В откровенном интервью Вадиму Вернику популярный актер Павел Прилучный впервые рассказал, как живет с новой избранницей.
"Мирослава - потрясающая девчонка. У нас очень хорошие отношения. Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Но все равно я ребенок, так или иначе, все мужчины - дети", - цитирует Прилучного StarHit.ru.
Ранее 35-летняя звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович дала большое интервью порталу Tele.ru. Актриса рассказала не только о детстве и творческих планах, но и о своем нынешнем возлюбленном. Хотя имя Павла она не называла.
В январе 2021 года актриса опубликовала в Instagram совместное фото с актером Павлом Прилучным. Она анонсировала спектакль "Косметика врага", в котором играет вместе с ним.
Бывшая супруга Павла Агата Муцениеце стала героиней передачи "TikTok Шоу" на "Новом радио". В эфире звезда не удержалась и пошутила про бывшего супруга Павла Прилучного и его новые отношения. Она подчеркнула, что с экс-супругом они больше не сойдутся.
"Горбатого что исправит? Правильно - Мирослава! Будем верить в это. Счастья им! Не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама", - цитирует Муцениеце портал.
Актриса заметила, что она не собирается судить Карпович, но здороваться с ней не будет.
Напомним, что СМИ регулярно пишут о романе Мирославы с Павлом Прилучным. Вперые публика об этих отношениях заговорила год назад - тогда Павел разводился с Агатой Муцениеце после девяти лет брака.