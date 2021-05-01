Павел Прилучный впервые об отношениях с Карпович: "Мы оба с опытом"

"Мирослава - потрясающая девчонка. У нас очень хорошие отношения. Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Но все равно я ребенок, так или иначе, все мужчины - дети", - цитирует Прилучного StarHit.ru.

Ранее 35-летняя звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович дала большое интервью порталу Tele.ru. Актриса рассказала не только о детстве и творческих планах, но и о своем нынешнем возлюбленном. Хотя имя Павла она не называла.

В январе 2021 года актриса опубликовала в Instagram совместное фото с актером Павлом Прилучным. Она анонсировала спектакль "Косметика врага", в котором играет вместе с ним.

Бывшая супруга Павла Агата Муцениеце стала героиней передачи "TikTok Шоу" на "Новом радио". В эфире звезда не удержалась и пошутила про бывшего супруга Павла Прилучного и его новые отношения. Она подчеркнула, что с экс-супругом они больше не сойдутся.

"Горбатого что исправит? Правильно - Мирослава! Будем верить в это. Счастья им! Не лезу в личную жизнь Павла, и Мирослава меня никак не касается. Думаю, она прекрасная милая дама", - цитирует Муцениеце портал.

Актриса заметила, что она не собирается судить Карпович, но здороваться с ней не будет.