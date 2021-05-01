Водитель "обманул" автопилот Tesla с помощью цепи и изоленты

Возможность автономного вождения может привести к трагическим авариям. Люди, которые не разбираются в технологиях и в проблемах, могут неправильно понять предоставленную им информацию, поверить в то, что автомобиль действительно может вести себя сам, после чего происходят аварии, как пару недель назад, когда Tesla Model S срезался в дерево, в результате чего два человека погибли. Тогда водитель решил включить автопилот и позволить машине ехать самостоятельно.

Чтобы проиллюстрировать, насколько легко обмануть современные автономные системы вождения, американская некоммерческая организация Consumer Reports на закрытой территории провела тест с автопилотом Tesla. Именно эта марка использовалась использовалась потому, что автомобили компании считаются наиболее продвинутыми в области автономного вождения, хотя в парке TVNET был ряд автомобилей и других производителей - Volvo, Hyundai, Škoda и т.д. - которые с помощью адаптивного круиз-контроля и системы слежения за полосой движения могут хорошо ездить самостоятельно.

Видео: тест с автопилотом Tesla

Самым важным условием, которое должно быть выполнено в этом случае, является то, что водитель должен быть за рулем и подтвердить, что он готов отреагировать в случае необходимости. Самый простой способ сделать это - держать руку на любом месте руля и слегка сместить его центр тяжести.

Тест Consumer Reports доказал, что от безрассудных автомобилистов необходима дополнительная защита, поскольку такую ​​простую систему подтверждения присутствия водителя можно очень легко обмануть, поместив груз на рулевое колесо. Специалисты организации для этого использовали рулон изоляционной ленты. Он был достаточно тяжелым, чтобы электроника чувствовала дополнительную нагрузку, но не влиял на рулевое управление машины.