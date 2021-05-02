Шмыкова развелась с мужем, Проклова рассказала о домогательствах, а СМИ решили, что речь о Табакове?

Звезда сериала "Чики" тайно развелась с мужем 1

На этой неделе СМИ сообщили, что российская актриса Варвара Шмыкова, известная по сериалу "Чики", рассталась с супругом, оператором Евгением Козловым.

Портал PeopleTalk со ссылкой на источники пишет, что Шмыкова рассталась с мужем после шести лет брака. Сейчас у нее якобы отношения с диджеем Даней Радловым.

Издание указывает на фото в сторис звезды, где она запечатлела с ним в машине

Напомним, у Шмыковой есть сын Корней от брака с Козловым.

Ранее изданию Esquire Варвара рассказала, что она из семьи, в которой росли шесть детей, поэтому "состояние стресса - ее природная стихия". Актриса тогда признавалась, что с первой минуты, когда она только увидела Евгения, она поняла, что он станет ее мужем и отцом ее детей. Она обхаживала мужчину полгода - писала ему первой, старалась попасть на общие тусовки, приносила апельсины и мед, когда он болел, и это принесло свои плоды.

Возможно, это всего лишь слухи. Официальных заявлений Варвара не делала. В последних интервью она регулярно говорила о муже.

Елена Проклова прокомментировала свой рассказ о домогательствах 1

67-летняя российская актриса Елена Проклова обвинила в сексуальных домогательствах известного актера. Об этом она рассказала в программе "Секрет на миллион" на телеканале НТВ. Правда, имя артиста она называть не стала.

В 15 лет Елена испытала сексуальные домогательства со стороны известного актера. Мужчина объяснил, что будет готовить ее к поступлению в театральный. Он увез ее в лес, где попросил прочитать басню, а после трогал грудь и клал руки между ее ног.

Актрисы, которая утверждает, что потом мужчина настаивал на регулярных встречах и склонял ее к оральному сексу. Юная актриса ненавидела то, что происходит. Все продолжалось два года.

Некоторые СМИ и поклонники предположили, что этот известный актер был Олег Табаков. Такие высказывания не понравились вдове артиста Марине Зудиной. На нее вылилась волна критики. Актриса не стала терпеть и выступила в защиту своей семьи.

"Елена всегда с любовью говорила об Олеге Павловиче - посмотрите ее интервью. Поэтому давайте не додумывать за нее", - цитирует Зудину StarHit.ru.

Проклова же почти неделю хранила молчание, после журналистам удалось с ней связаться, чтобы она прокомментировала ситуацию.

"Каждый имеет право на свое мнение", - коротко ответила она.

Стоит заметить, что после программы "Секрет на миллион" одна часть пожалела Елену Проклову, другая - не поверила ей. Лия Ахеджакова оказалась в числе последних.

"Я с ним в театре работала. Я его люблю и уважаю. И считаю, что Проклова поступила просто омерзительно!" - высказалась артистка в беседе с ФАН.