"Я чувствовала себя пленницей": звезда "Игры престолов" подала в суд на Мэрилина Мэнсона

Звезда подала в суд спустя три месяца после того, как публично обвинила Мэнсона. Актриса рассказала что период жизни с артистом - это было время "ментального рабства". Сбежать из которого было, разумеется, невозможно.

Согласно документам суда, актриса была изнасилована Мэнсоном примерно в мае 2011 года.

Якобы все началось еще в 2009 году, когда Бьянко снималась в клипе артиста. В качестве ужасов этих отношений, она рассказала, что он не давал ей еду, запрещал спать и подкармливал наркотиками. В тот период девушку это не смущало - она была уверена, как теперь говорит, что таков был творческий метод артиста.

Эсме сейчас утверждает, что жизнь с Мэнсоном напоминала ад. При гостях он включал сцены, где ее героиню в "Игре престолов" насилуют, а в постели наедине резал руки и тело. Актриса этому не сопротивлялась и ощущала странную зависимость.

"В сущности, я чувствовала себя пленницей. Приходила и уходила по его желанию", - вспоминает она.

Мэрилин Мэнсон контролировал, с кем она разговаривает, потому своей семье, она звонила, спрятавшись в шкаф. Она постоянно придумывала себе оправдания и научилась быть послушной.

По ее словам, она решилась уйти после того как Мэнсон "преследовал" ее по дому с топором. Когда музыкант уснул, она сбежала.