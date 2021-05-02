Сертифицированный фармацевт Apotheka Иванда Крастиня и кардиолог Veselības centrs 4 д-р Анна Лабуце разъясняют, как возникают тромбы и что нужно делать для того, чтобы избежать риска образования тромбов.

Тромб – это сгусток крови, который возникает в результате слипания тромбоцитов и других клеток крови. Если случилась травма и лопнул кровеносный сосудик, тромбоциты слипаются друг с другом, чтобы создать тромб и остановить кровотечение. "Условно все в порядке до тех пор, пока тромб стоит на месте, хотя и локальный тромбоз вызывает нарушения оттока крови. Более серьезные проблемы возникают в тот момент, когда тромб отрывается, перемещается и закупоривает, например, кровеносные сосуды легких или головного мозга. В этих случаях последствия могут быть летальными", - рассказывает И. Крастиня.

"Тромбы могут возникать в любом возрасте, если была проведена операция или произошел несчастный случай, результатом которого стали переломы или другие серьезные ранения. Под воздействием разных факторов риск с возрастом увеличивается, но профилактика может существенно снизить риски возникновения закупорки".

Учитывая опасность потенциальных осложнений тромбов (инфаркта миокарда, инсульта, тромбоэмболии легочной артерии), подозрения относительно возникновения тромба нельзя игнорировать. "Если возникли подозрения относительно формирования тромба, нужно как можно скорее обратиться за медицинской помощью", – подчеркивает д-р А. Лабуце. "Симптомы зависят от места, где возникла закупорка – существуют венозные и артериальные тромбозы. Например, в случае тромбоза глубоких вен ног нога отекает постепенно, отек будет наблюдаться только на той ноге, где образовался тромбоз. Для артериального тромбоза характерна резкая боль, кожа становится бледной и прохладной".

Какие симптомы вызывают тромбы?

Отек одной ноги, асимметричный отек, покраснение или боль в ноге, посинение пальцев ноги могут свидетельствовать о том, что образовался тромбоз вен ног.

Внезапная одышка, потеря сознания, учащенное сердцебиение или боль в груди могут указывать на то, что тромбы переместились из ног и достигли легочной артерии, вызвав тромбоэмболию легочной артерии – состояние, угрожающее жизни.

Боль за грудиной, отдающая в левое плечо, руку, челюсть или шею может свидетельствовать об остром инфаркте миокарда, в основе которого лежит закупорка коронарных артерий сердца.

Внезапная асимметрия лица и тела (парализована одна сторона) может свидетельствовать о том, что тромб попал в артерии головного мозга.

Факторы риска образования тромбов могут суммироваться

Факторы высокой степени риска: внутренние и наружные переломы, тяжелые операции, в том числе операции на бедре или колене, кесарево сечение, травмы позвоночника, сердечно-сосудистые заболевания, например, сердечная недостаточность, мерцательная аритмия, инфаркт миокрада. Высокий риск также у лежачих пациентов с ограниченным объемом движений.