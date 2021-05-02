Как лже-Волков провел латвийских политиков - deepfake или банальный грим?

В середине марта соратник Навального Волков связался с комиссией Сейма по иностранным делам, отправив электронное письмо. Он запросил удаленную встречу с депутатами. Разговор состоялся. После этого телеканал LTV получил от Сейма контакты Волкова. И, как выяснилось только после сюжета LTV, это был ненастоящий Волков.

Председатель комитета по иностранным делам Рихард Колс (NA) позднее пояснял, что они ответили на приглашение лже-Волкова на встречу, потому что "текст приглашения был очень заманчивым". Он хотел рассказать о состоянии здоровья Навального и о политике санкций против России.

Колс также сообщил, что фальшивый Волков разговаривал с депутатами в режиме видеоконференции с включенной камерой:

"Это не было фото, это говорил живой человек".

Как именно выглядел фальшивый Волков, неизвестно, потому что разговор не был записан, ответили LTV в Сейме. Однако фотография афериста, сделанная во время аналогичной беседы с депутатами эстонского парламента и опубликованная Колсом, демонстрирует поразительное сходство.

Найти дублера Волкова намного сложнее, чем с помощью современных технологий "надеть" настоящее лицо Волкова на кого-то другого. Поэтому в других странах, где поработал фейковый Волков, выдвинули версию о технологии deepfake, меняющей лицо человека на видео на другое.

Технически это выполнимо. Эта технология подделки видео быстро развивается. Теперь даже фото можно заставить говорить в течение нескольких минут.

Однако опубликованная в интернете запись видеоконференции с украинскими депутатами наглядно показывает, что по крайней мере украинцев обманула не какая-то технология, а один из аферистов, замаскированный - и не очень убедительно - под Волкова, однако украинские политики этого не заметили.

Все говорит о том, что за соратников Навального в общении со СМИ и различными организациями выдавали себя пранкеры из России - Вован и Лексус, которых на самом деле зовут Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.

В аккаунте обоих на YouTube опубликован первый разговор из, судя по всему, цикла переговоров с политиками из разных стран.

Вован и Лексус в различных социальных сетях отрицали, что они мошенничали при помощи технологии deepfake, по их словам, они просто нанесли соответствующий макияж.

Удостовериться, "попались" ли латвийские депутаты на такую ​​простую уловку, можно будет, если аферисты опубликуют беседу с депутатами комиссии Сейма по иностранным делам.

Директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс считает, что эти действия проводились с целью дискредитации Навального и его союзников как в России, так и на Западе.