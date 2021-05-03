Олег Филь об отношениях со своей возлюбленной: "Моя мама сразу приняла Кристину"

Филь рассказал изданию, что он встретил Кристину во время банкротства банка ABLV в 2018 году.

"Кристине работала в отделе обслуживания нашего банка. (..) Я заметил ее впервые только на нашем совместном собрании, на котором сообщалось, что банка больше нет. Мы все плакали", - вспоминает он.

В своей любимой женщине он ценит позитив и честность. Они оба понимают друг друга: "Кристине - очень позитивный человек. Очень справедливый, честный, прямой, очень поддерживающий. Понимающая, а также чрезвычайно мощная. Моя мама сразу приняла Кристину, потому что она тоже позитивный, замечательный человек и трудоголик, поэтому она понимает нас, таких же трудоголиков... "

"Кристине - мой самый большой критик и поддерживает меня последние три года. Она разделяет мои амбиции и дела. Ей это нравится, она участвует", - отмечает Филь, надеясь быть со своим возлюбленной до конца своей жизни.

Напомним, что Филь был женат дважды и является отцом четверых детей. У Елинской двое сыновей.