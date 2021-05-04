Фото, видео ⟩ Как Киркоров отметил 54-летие: банкет на 300 человек, жаркие танцы Бузовой и элегантная Собчак

Киркоров встречал гостей в летнем костюме от Dolce & Gabbana, который бренд прислал ему в качестве подарка. Зал был украшен в пасхальном стиле. Эту работу выполнила дизайнер Лидия Симонова.

Издание "Комсомольская правда" сообщает, что на входе гостей встречал стол с пасхальными куличами и яйцами. На сцене были установлены видеоэкраны, транслировавшие фотосессии именинника.

На банкете был оборудован специальный детский уголок. Там с малышами (в их числе были дети Киркорова Алла-Виктория и Мартин, а так же сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Саша) занимались аниматоры.

На торжестве было около 300 гостей. Среди них были участники шоу "Маска", в котором Филипп Киркоров был в жюри.

Певец рассказал гостям о своей новой музе - Maruv, с которой накануне они выпустили клип "Комильфо". Он собрал уже более 2 миллионов просмотров.

Началось торжество с выступления казачьего хора, а потом народную тематику продолжили сами гости, устроив хоровод под хиты Киркорова. Зажигательные танцы устроила Ольга Бузова, запрыгнув на сцену во время выступления победителя шоу "Маска" Jony.

"Филипп, я так тебя люблю. Никто и ничто не сможет нашу дружбу разрушить, мой король", - цитирует Ольгу "Комсомольская правда".

Ольга подарила Филиппу браслет от Louis Vuitton. Себе она купила такой же. Они торжественно надели браслеты друг на друга.

Кроме Ольги Бузовой, на празднике были Валентин Юдашкин с супругой, Валерия с семьей, Яна Рудковская, Ксения Собчак, Лолита, Джиган с семьей, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Александр Буйнов, участники группы Little Big Илья Прусикин и Соня Таюрская, конкурсантка "Евровидениа-2021" от Молдовы Наталья Гордиенко, Эмин и многие другие.