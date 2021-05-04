Привет из космоса: в ближайшие дни на Землю могут упасть фрагменты китайской ракеты-носителя

Космические эксперты предупреждают о неконтролируемом вхождении 20-тонной ракеты-носителя Long-March 5B в атмосферу Земли. Из-за конструкции Long March 5B его центральная ступень не может управляться, и у нее нет определенной траектории для приземления в определенном месте в море.

Как сказал Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Кембриджского Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, "мы не знаем, где он войдет в атмосферу, в худшем случае это будет похоже на крушение небольшого самолета, растянутое на сотни километров".

Неясно, сколько фрагментов не сгорит после попадания в атмосферу, "но достаточно, чтобы причинить вред", - сказал Макдауэлл. Невозможно точно определить, когда и где центральная ступень ракеты войдет в атмосферу и сгорит.