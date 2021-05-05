Новый тренд? Голливудские актеры показали свои "толстые" фото

Подписчики, впрочем, поддержали 52-летнюю звезду "Людей в черном" и отметили, что, несмотря на дряблый живот, он до сих пор выглядит стройным.

Однако Смит не остановился на фото и вскоре выставил видео, на котором также виден живот.

"Это тело, которое пронесло меня через всю пандемию. Я люблю его, но хочу ЧУВСТВОВАТЬ себя лучше, - подписал Смит короткий зацикленный ролик, пообещав работать над собой. - Больше никаких полуночных кексов… Довольно! Я достигну лучшей формы в своей жизни!".

Вслед за Смитом фотографию с неидеальной фигурой выставил звезда "Трансформеров" Марк Уолберг. В подписи к фото он рассказал, что еще три недели назад выглядел как профессиональный спортсмен, но из-за знакомого повара все изменилось.