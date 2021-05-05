Ср, 5.05.2021
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"Синие губы, сам весь белый": Прилучный рассказал о сердечном приступе во время развода с Муцениеце

Павел Прилучный ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Российский актер Павел Прилучный рассказал в интервью телеведущему Вадиму Вернику о том, что два года назад он перенес сердечный приступ. Тогда артист переживал тяжелое расставание с женой, актрисой и моделью Агатой Муцениеце.

"Я много снимался и заболел, какая-то проблема с легкими была. Ночные-дневные смены, я постоянно за рулем, - рассказал Павел. - Как-то выезжаю на трассу и понимаю, что левую сторону отключило полностью. Кое-как на обочину срулил. Дрожь, смотрю в зеркало - синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую. Приехали врачи, быстренько все сделали. Сердце подустало. А у меня кредиты, ипотеки. Была семья. Но мы уже находились в состоянии распада".

После того случая Павел старается больше не перегружать себя работой.

Сейчас Прилучный живет с актрисой Мирославой Карпович. Как рассказывает актер, Мирослава прекрасно ладит с его детьми.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный разошлась в 2020 году. Их дети - восьмилетний Тимофей и четырехлетняя Мия - живут с мамой, а у отца проводят выходные. Агата и Павел прожили вместе 10 лет. После развода в июне прошлого года Мирослава Карпович переехала жить к Прилучному.

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