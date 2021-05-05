"Синие губы, сам весь белый": Прилучный рассказал о сердечном приступе во время развода с Муцениеце

"Я много снимался и заболел, какая-то проблема с легкими была. Ночные-дневные смены, я постоянно за рулем, - рассказал Павел. - Как-то выезжаю на трассу и понимаю, что левую сторону отключило полностью. Кое-как на обочину срулил. Дрожь, смотрю в зеркало - синие губы, сам весь белый. Вызвал скорую. Приехали врачи, быстренько все сделали. Сердце подустало. А у меня кредиты, ипотеки. Была семья. Но мы уже находились в состоянии распада".

После того случая Павел старается больше не перегружать себя работой.

Сейчас Прилучный живет с актрисой Мирославой Карпович. Как рассказывает актер, Мирослава прекрасно ладит с его детьми.