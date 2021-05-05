СМИ: кажется, Моргенштерна забрали в армию. Но это не точно
Российское издание Peopletalk опубликовало видео, на котором якобы изображен рэп-исполнитель Моргенштерн в военной части.
Российское издание Peopletalk опубликовало видео, на котором якобы изображен рэп-исполнитель Моргенштерн в военной части.
Издание пишет, что видео прислал им некий источник, а также уверяет, что на нем заметен сам музыкант или "кто-то очень на него похожий".
Видео источника издания:
Четырехсекундное видео не очень высокого разрешения, к тому же фигура человека, которого, видимо, бреют налысо перед началом службы, заснята напротив светлого окна, из-за чего сам он практически не виден.
Однако, если всмотреться, очертания сидящего действительно напоминают популярного хип-хоп-исполнителя. Также издание сообщает, что звезду, возможно, призвали в армию сразу после концерта.
Некоторое время назад идею отправить музыканта на службу озвучил член Общественной палаты России Дмитрий Носов - он возмутился тем, что рэпер "косит" от службы.
Представители музыканта пока никак не прокомментировали видео. К тому же, если на кадрах действительно Моргенштерн, это может оказаться просто рекламным ходом.