СМИ: кажется, Моргенштерна забрали в армию. Но это не точно

Издание пишет, что видео прислал им некий источник, а также уверяет, что на нем заметен сам музыкант или "кто-то очень на него похожий".

Видео источника издания:

Четырехсекундное видео не очень высокого разрешения, к тому же фигура человека, которого, видимо, бреют налысо перед началом службы, заснята напротив светлого окна, из-за чего сам он практически не виден.

Однако, если всмотреться, очертания сидящего действительно напоминают популярного хип-хоп-исполнителя. Также издание сообщает, что звезду, возможно, призвали в армию сразу после концерта.

ФОТО: Скриншот видео

Некоторое время назад идею отправить музыканта на службу озвучил член Общественной палаты России Дмитрий Носов - он возмутился тем, что рэпер "косит" от службы.