Советская запрещенка и современная классика: 5 неочевидных фильмов к 9 мая

Устали от пафосного "Освобождения" и сомнительного качества современных патриотических блокбастеров? Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" подобрал для вас пять качественных, но неочевидных фильмов, которыми можно скрасить 9 мая - особенно в пандемийное время.
Вопросы, поставленные перед человечеством самой большой трагедией в истории - Второй мировой войной, - остаются актуальными и поныне.
Какой была война? Почему она произошла и что значила для сотен миллионов людей по всему миру - от гражданского населения до военных генералов?
Попытаться разобраться в этом может помочь и кино. Сегодня в рубрике "Андрей уже посмотрел!" разбираем пять неочевидных - смелых и неожиданных - фильмов для просмотра 9 мая, способных помочь взглянуть на это сложное и трагическое событие под новым углом:
"Кукушка"
Россия, 2002
Осень 1944 года, несколько дней до выхода Финляндии из войны. На хуторе девушки-саамки (немногочисленный финно-угорский народ) встречаются сбежавший от СМЕРШ капитан Советской армии и финский снайпер-смертник. Солдаты противоборствующих армий чудом остались живы, но война дает о себе знать и призрак вражды витает вокруг странной троицы. И все они говорят на разных языках.
Петербургский режиссер Александр Рогожкин приступил к "Кукушке" после завершения комедийной квадрологии про "Особенности национальной охоты" - оттуда же в новый фильм перекочевали и актеры Вилле Хаапасало с Виктором Бычковым. Однако даже их - опытных профессионалов - сходу обыграла дебютантка Анни-Кристина Юусо - сама по отцу саамка и популяризатор этого языка и традиций.
Видео: Фильм "Кукушка"
Съемки у Рогожкина принесли Анни россыпь профессиональных актерских наград, однако карьеру в кино она не продолжила, вернувшись к работе радиодиктора (естественно, на языке саамов).
"Кукушка" же не просто стала событием в мировом кино (фильм для проката купили десятки стран), но осталась образцом военного фильма высшей пробы, в котором, как и положено, нет ни намека на воинствующий патриотизм или милитаристский пафос, зато есть преклонение перед природой и ценностью человеческой жизни.
"Тонкая красная линия"
США, 1998
Группу американских пехотинцев отправляют на подмогу в одну из решающих операций XX века - битву с японцами за остров Гуадалканал.
Военная драма иконы американского авторского кино Терренса Малика стала его первым фильмом после двадцати лет молчания. Это потом претенциозные работы Малика посыпятся на растерянную публику как из рога изобилия. Тем исключительнее кажется случай "Тонкой красной линии".
Своей бескомпромиссностью этот трехчасовой опус со звездами первой величины даже во второплановых ролях тянет сравнить с "Апокалипсисом сегодня" Форда Копполы - недаром оба автора вышли из лона Нового Голливуда. Однако эти масштабные военные картины все-таки имеют принципиальные различия. "Апоклипсису" были не чужды сатира, политика и черный юмор, тогда как Малика куда больше интересует человек в его непостижимой глубине и многогранности.
Видео: Трейлер фильма "Тонкая красная линия"
На месте и любовь Малика к экзотической этнографии, объектом которой на этот раз стало коренное население Соломоновых островов - меланезийские туземцы, чьи чарующие христианские песнопения, переработанные композитором Хансом Циммером, даже стали частью саундтрека фильма.
В результате творческая мегаломания Малика сделала из "Тонкой красной линии" едва ли не киноаналог "Войны и мира" - настолько естественно размышления о человеке, природе и Боге тут соседствуют с эпизодами военных сражений.
"Проверка на дорогах"
СССР, 1971, 1986
Зима 1942 года, партизанский отряд. Кругом - выжженные деревни, каратели и полное отсутствие еды. Принимается решение захватить немецкий эшелон с продовольствием. Провести смертельно опасную операцию берется раскаявшийся бывший полицай Лазарев…
Легендарный фильм гиганта советского кино Алексея Германа-старшего по повести его же отца "Операция "С Новым годом!" с Роланом Быковым, Анатолием Солоницыным и Владимиром Заманским пролежал на полке 15 лет и до зрителей добрался исключительно благодаря перестройке. Ничего удивительного - Герман был слишком непосредственной фигурой для официальной линии тогдашнего кино.
Видео: Сцена из фильма "Проверка на дорогах"
Советские чиновники обвиняли "Проверку" в дегероизации народного сопротивления, а режиссера ругали за "незнание реалий партизанской жизни". Причиной неприятия, впрочем, скорее всего, стала показанная в фильме жалость к сдавшимся в плен, что советской идеологией не могло восприниматься иначе как в штыки.
"Проверку на дорогах" "реабилитировали" после успеха третьего самостоятельного фильма Германа "Мой друг Иван Лапшин" - в итоге картина получила признание, актера Быкова назвали вторым лучшим актером года, а авторы получили Госпремию СССР. Однако сложно назвать такой исход победой кинематографистов - фильм, несомненно, нужно было выпускать в свое время. Но искренняя человечность - не то, с чем было согласно иметь дело советское военное кино.
"Отец Ночь"
Латвия, 2018
История латвийского Оскара Шиндлера - контрабандиста Жаниса Липке, спасшего во время немецкой оккупации более 50 евреев. Убежище для них Липке обустроил в собственном доме, что могло означать самое страшное не только для него, но и для всей его семьи.
Латвийское кино на тему Второй мировой войны, тем более касающееся темы Холокоста - гость нечастый, но это не единственная причина, почему так хорош "Отец Ночь" - один из сильнейших фильмов, приуроченных к 100-летию Латвийской Республики.
Видео: Трейлер фильма "Отец Ночь"
Язык не повернется назвать картину Дависа Симаниса-младшего простым отечественным биопиком - слишком явно он выделяется на фоне привычных латвийских фильмов, в особенности - художественной стройностью и точным эмоциональным наполнением, которые грамотно подкрепляет сильная работа отечественных актеров. Так, исполнитель главной роли Артур Скрастиньш не всегда подбирает достойные проекты, но в образе Липке, кажется, отработал на пределе возможностей - его герой предстает перед нами не памятником, а живым противоречивым человеком, некоторые поступки которого вызывают больше вопросов, чем однозначное одобрение.
Фильм вызвал дискуссии в латвийском обществе, открыл для многих саму историю Жаниса, а также попал в официальную программу Московского международного кинофестиваля, где получил приз Федерации киноклубов России.
"Бункер"
Германия, Австрия, Италия, 2004
Немецкая драма, основанная на воспоминаниях личного секретаря Гитлера Траудль Юнге. Апрель 1945-го. Советские войска берут в кольцо столицу Третьего рейха. Перед лицом скорого поражения фюрер с ближайшими соратниками, все еще надеясь на благоприятный исход, проводят свои последние дни в секретном бункере. Сумасшествие, хаос, агония, обреченность - атмосфера в замкнутом пространстве под раздираемым войной Берлином становится все более угрожающей.
"Бункер", несмотря на засилье персонажей (в фильме встретятся и Геббельс, и Гиммлер, и Ева Браун), так и остался бенефисом недавно покинувшего нас Бруно Ганца, который благодаря сыгранной на голом нерве роли запомнился не только как актер, но и как герой интернет-мема.
Видео: Сцена из фильма "Бункер"
Фильм Оливера Хиршбигеля дарит зрителям редкую возможность взглянуть на события падения Третьего рейха глазами самих немцев, а монументальный образ фюрера - не самоуверенного стратега и кумира миллионов, а нервного, сломанного падшего императора, вынужденного осознавать неотвратимое приближение собственного конца, - оказывается интересным не столько с исторической, сколько с человеческой точки зрения.