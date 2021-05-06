Советская запрещенка и современная классика: 5 неочевидных фильмов к 9 мая

Вопросы, поставленные перед человечеством самой большой трагедией в истории - Второй мировой войной, - остаются актуальными и поныне.

Какой была война? Почему она произошла и что значила для сотен миллионов людей по всему миру - от гражданского населения до военных генералов?

Попытаться разобраться в этом может помочь и кино. Сегодня в рубрике "Андрей уже посмотрел!" разбираем пять неочевидных - смелых и неожиданных - фильмов для просмотра 9 мая, способных помочь взглянуть на это сложное и трагическое событие под новым углом:

"Кукушка"

Россия, 2002

ФОТО: kinopoisk.ru

Осень 1944 года, несколько дней до выхода Финляндии из войны. На хуторе девушки-саамки (немногочисленный финно-угорский народ) встречаются сбежавший от СМЕРШ капитан Советской армии и финский снайпер-смертник. Солдаты противоборствующих армий чудом остались живы, но война дает о себе знать и призрак вражды витает вокруг странной троицы. И все они говорят на разных языках.

Петербургский режиссер Александр Рогожкин приступил к "Кукушке" после завершения комедийной квадрологии про "Особенности национальной охоты" - оттуда же в новый фильм перекочевали и актеры Вилле Хаапасало с Виктором Бычковым. Однако даже их - опытных профессионалов - сходу обыграла дебютантка Анни-Кристина Юусо - сама по отцу саамка и популяризатор этого языка и традиций.

Видео: Фильм "Кукушка"

Съемки у Рогожкина принесли Анни россыпь профессиональных актерских наград, однако карьеру в кино она не продолжила, вернувшись к работе радиодиктора (естественно, на языке саамов).

"Кукушка" же не просто стала событием в мировом кино (фильм для проката купили десятки стран), но осталась образцом военного фильма высшей пробы, в котором, как и положено, нет ни намека на воинствующий патриотизм или милитаристский пафос, зато есть преклонение перед природой и ценностью человеческой жизни.

"Тонкая красная линия"

США, 1998

ФОТО: kinopoisk.ru

Группу американских пехотинцев отправляют на подмогу в одну из решающих операций XX века - битву с японцами за остров Гуадалканал.

Военная драма иконы американского авторского кино Терренса Малика стала его первым фильмом после двадцати лет молчания. Это потом претенциозные работы Малика посыпятся на растерянную публику как из рога изобилия. Тем исключительнее кажется случай "Тонкой красной линии".

Своей бескомпромиссностью этот трехчасовой опус со звездами первой величины даже во второплановых ролях тянет сравнить с "Апокалипсисом сегодня" Форда Копполы - недаром оба автора вышли из лона Нового Голливуда. Однако эти масштабные военные картины все-таки имеют принципиальные различия. "Апоклипсису" были не чужды сатира, политика и черный юмор, тогда как Малика куда больше интересует человек в его непостижимой глубине и многогранности.

Видео: Трейлер фильма "Тонкая красная линия"